Carlos Moyá y Carlos Martínez apadrinan el nuevo libro de Roberto Carretero, 'El tenis desde dentro'

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extenista Carlos Moyá y el periodista Carlos Martínez ejercieron este lunes de padrinos del nuevo libro del extenista y comentarista Roberto Carretero, titulado 'El tenis desde dentro', que es "muy educativo" para los jóvenes que están empezando a practicar este deporte, debido a que cuenta las dificultades que tuvo que atravesar Carretero durante su carrera.

"La vida no es un camino de rosas. Hay muchos obstáculos que hay que ir superando y el libro habla de eso. Roberto Carretero tiene sus momentos complicados, recibe 'palos' duros y ves que lo sigue intentando a pesar de las lesiones. Para los chavales es un libro muy educativo, porque te enseña lo que vas a pasar", expresó Carlos Moyá en el acto de presentación celebrado en la Ciudad de la Raqueta de Madrid.

El ganador de Roland Garros 1998 y entrenador del campeón de 22 títulos de 'Grand Slam' Rafa Nadal durante los últimos años de su carrera fue el encargado de escribir el prólogo de la obra debido a la buena relación que le une con el actual comentarista de tenis en Movistar Plus. "El libro tendría que escribirlo yo y la gente fliparía", comentó Moyá.

En 'El tenis desde dentro', Carretero cuenta las dificultades que atravesó en su etapa como tenista, debido a las lesiones, la forma de afrontarlas y la vida que llevaba fuera de las pistas. A pesar de esto, el madrileño ganó el torneo de Hamburgo en 1996, equivalente a un Masters 1.000 actual. "Cuando quieres ser deportista, no se pueden normalizar algunas cosas. En nuestra época, salíamos habitualmente y luego íbamos a entrenar y eso no se puede prolongar a largo plazo", explicó.

"Todos podemos aportar siempre que tengamos la capacidad de reflexionar sobre nuestros errores. Yo lo he vivido de una forma muy intensa, lo he guardado en mi memoria y el 'máster' más importante que tengo es el de la vida. Ahora tengo esta experiencia para ayudar a los niños que entreno, y transmitírselo", añadió Carretero.

El autor de este libro recordó precisamente la figura de Rafa Nadal a la hora de describir cómo fue su carrera. "Él vivió en la lesión, tuvo una carrera similar a la mía en ese sentido, pero yo estaba incapacitado para luchar con los problemas, quería una vida fácil y para no hacerme más daño, me tomé la vida de esa manera", rememoró.

Por último, también intervino el periodista Carlos Martínez, que fue el "descubridor a nivel comunicativo" de Roberto Carretero y quien le eligió para llegar a Movistar. "La razón para estar en la televisión es que yo pensaba que la manera de comentar tenis era muy distante y quería vivirlo lo más cerca posible de las sensaciones de los deportistas", zanjó, sobre los motivos que le llevaron a elegirle.