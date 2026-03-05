Carlos Sainz: "En Australia espero ver dónde estamos y aprender cuánto trabajo hay por delante"

Carlos Sainz, Formula 1 driver, attends during the Estrella Galicia 0,0 meeting at Espacio Jorge Juan on February 23, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) avanzó que en el Gran Premio de Australia, primera prueba del Mundial este fin de semana en el circuito Albert Park, espera ver en qué punto está la escudería británica y "aprender cuánto trabajo hay por delante".

"Con ganas de empezar la primera carrera, siempre estamos a tope de ganas y motivación. Este año sabemos que la primera mitad de temporada va a ser complicada y va a ser dura, dados los problemas que hemos tenido. Pero lo vamos a dar todo", valoró el madrileño en declaraciones compartidas por DAZN en redes sociales.

El piloto español pasó una pretemporada compleja, sin participar en el 'shakedown' de Barcelona, por lo que en Albert Park espera confirmar cuál es el momento de Williams. "Espero ver dónde estamos y aprender cuánto trabajo hay por delante", dijo.

"Sabemos que no estamos en el sitio que queremos estar. Sabemos que hemos sufrido este invierno bastante y en Baréin no estábamos al nivel que nos hubiese gustado estar. Ahora tenemos que ver cuánto hay por mejorar y cuánto hay por evolucionar", concluyó.