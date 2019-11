Carlos Sainz: "En Brasil coinciden los problemas sin saber por qué"

Publicado 16/11/2019 20:30:33 CET

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) mostró su decepción poco después de quedarse fuera de la calificación del Gran Premio de Brasil en la primera vuelta, por una "pérdida de potencia" en el inicio de la Q1, un nuevo palo en Interlagos.

"Qué se le va a hacer. Pérdida de potencia en la salida de la última curva y no nos ha dado tiempo de arreglarlo. No te puedo decir lo que ha pasado, no sabemos todavía", dijo ante los medios después de bajarse del coche.

El madrileño no pudo completar la primera vuelta de la Q1 y, sin tiempo registrado, tuvo que ir a boxes, donde no se quedó ya su monoplaza. Sainz, que solo ha puntuado en una de las cuatro visitas a Brasil, exculpó al Gran Premio brasileño tras otro mal día.

"No creo que sea el circuito, ni el país. Simplemente que aquí coinciden los problemas sin saber por qué. Me da mucha rabia porque hoy era otro día para calificar adelante y hace una buena carrera mañana, pero saliendo desde atrás va a costar mucho", dijo.