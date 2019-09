Carlos Sainz: "La carrera era para acabar séptimos fácil"

Publicado 22/09/2019 17:08:26 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) lamentó no haber conseguido puntuar este domingo en el Gran Premio de Singapur, algo que cree que merecían y que no se pudo conseguir por el toque con un Nico Huelkenberg (Renault) "quizá un poco optimista" en su intento de adelantarle en la primera vuelta y que echó por tierra una carrera donde le habría sido "fácil acabar séptimo".

"Hemos perdido medio segundo más por vuelta y aún así hemos podido remontar, pero es una pena no haber cogido puntos que creo que habría sido un premio bastante bueno y algo que merecíamos", señaló Sainz a 'Movistar F1'.

El madrileño recalcó que "después de hacer una buena salida" y de estar "atacando" al Red Bull de Alexander Albon, sintió "un toque por detrás". "Nico (Huelkenberg) ha venido a pedirme medio perdón. Quizás hasta él sabe que cuando me he abierto para atacar a Albon ha sido un poco optimista, pero son cosas de la carrera. Es una pena porque aquí es difícil adelantar porque si no quizá habríamos podido puntuar, pero hemos luchado como siempre", comentó.

Además, el primer 'safety car' tardó "mucho" en producirse. "Intentamos desdoblarnos, pero no he llegado al tren de coches y hemos perdido la oportunidad. A partir de ahí, he tenido luchas divertidas, pero no era donde debíamos de estar hoy, sino delante escapándonos porque pese a los daños el coche iba igual que el resto y era para haber acabado séptimos fácil", apuntó el español.

"Lando (Norris) ha quedado séptimo y por lo menos ganamos puntos a Renault, pero era para ganar más. No estoy contento, no era un día para arriesgar, tampoco para Nico y yendo los dos séptimo y octavo en la quinta curva y siendo un poco paciente habría sumado cuatro puntos y yo seis, era así de fácil", sentenció Sainz, que no está preocupado por esta racha de tres carreras sin sumar.