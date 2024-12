Carlos Sainz: "Es el Dakar más abierto de los últimos años"

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto de rallies español Carlos Sainz, que se estrena con Ford en el Rally Dakar 2025, expresó este jueves que esta edición será "el más abierto de los últimos años, con cuatro marcas -Ford, Dacia, Mini, Toyota- luchando por ganar", una prueba para la que está "muy motivado" y consciente de que "la pasión tiene que ser la pastilla mágica para seguir", aunque sabe que "al crono le da igual si tienes 20 ó 62 años".

"La pasión tiene que ser la pastilla mágica para poder seguir. Por experiencia, cada año cuesta más y tienes que prepararte más. Y cuanto más edad, mas tiempo necesitas para recuperar, con la edad vas perdiendo cualidades, visión, reflejos... Hay que ir partido a partido", dijo el veterano piloto en una rueda de prensa en la sede de Red Bull en Madrid antes de viajar al Dakar 2025, en el que participará con Ford.

Ante un nuevo reto de "empezar con un coche de cero e intentar ganar el Dakar", Sainz se siente, a sus 62 años, "muy motivado". "Se han dado todas las circunstancias para que me ilusionase y tuviera la suficiente motivación para correr con Ford esta carrera mítica. Volver a Ford es un reto especial", recordó el madrileño, que fue el primer piloto oficial de Malcolm Wilson, actual jefe de equipo del Ford World Rally Team, en el Mundial de Rallies.

"Estoy lo suficientemente loco para casi 40 años después seguir corriendo. La pasión sigue intacta, y Ford sigue pensando que puedo aportar a un proyecto tan bonito", celebró Sainz, que con Ford suma 2 campeonatos de España, el debut en el Mundial de Rallies, en el que consiguió 5 victorias, 25 podios en 73 carreras.

Y 'El Matador', ganador de cuatro Dakar con cuatro marcas diferentes, quiere más. "El día que no tenga esa motivación se me va a notar. Hay muchas ganas, y me exijo mucho. Si quieres que las personas te apoyen en un equipo, el primero que tiene que darlo todo es el piloto. La motivación es fundamental, y el crono también, que no engaña. Al crono le da igual si tienes 20 ó 62 años. Por motivación no va a ser este año tampoco", defendió.

"Es un proyecto de Ford que mínimo son tres años, pero yo tengo que ir año a año, es una promesa que me he hecho a mí mismo. Miraré cuando acabe la carrera si he dado la talla, responderá honestamente ante el espejo una serie de preguntas y según las respuestas decidiré. Tengo contrato para 2026, pero no quiere decir que matemáticamente vaya a estar", agregó sobre su futuro y su futura retirada.

Pero tiene claro que el proyecto de la marca norteamericana es "ganador". "Por eso estoy aquí, aunque el primer año ganarlo con un coche nuevo es difícil, pero las estadísticas están para romperlas, eso le motiva a todo el mundo, aquí todos la vamos a querer romper", advirtió.

LA ESTRATEGIA SERÁ "CLAVE"

"Cuando empezamos las pruebas en mayo fueron bastante bien, pero la prueba del algodón será el Dakar. En Marruecos no nos fue mal -lograron una victoria de etapa y dos terceros puestos-. Si tuviese que dar marcha atrás y hacer estrategia de cómo debía ser el primer año desde que el coche se pone en el suelo, no cambiaría mucho, eso demuestra que hemos hecho las cosas bien. Pero competir por primera vez en el Dakar son palabras mayores", comentó sobre el desarrollo del Ford Raptor en "un año productivo".

Esa victoria de etapa en el Rally de Marruecos, con todos los candidatos al Dakar compitiendo, demostró que iban "en la dirección justa" y que tienen "la herramienta para ir al Dakar". "Estamos confiados en que vamos a poder luchar. Es el Dakar más abierto de los últimos años, cuatro marcas vamos a estar luchando por ganar. Será una carrera por eliminación en la que ya en la primera semana pasarán muchas cosas", auguró, aunque coloca por delante de todos a Dacia.

"Dacia no es un coche nuevo, viene de cuatro años de Hunter, a nivel de fiabilidad, piezas, es el mismo equipo. Me temo que el duelo con Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb está servido", bromeó entre risas, antes de defender que conducirá en Arabia Saudí a partir del 2 de enero "un F1 del Off-Road". "Pensar que este coche no es sofisticado es un error. Hemos hecho bien los deberes", celebró

Finalmente, y pensando en el futuro ya sin competir en la carrera más dura del mundo, Sainz valoró la posibilidad de presidir el Real Madrid. "Estoy seguro de que en un futuro me encantaría seguir teniendo retos, adecuados a las circunstancias, pero retos que me motiven para estar lo más activo posible dentro de lo que pueda. Si es la presidencia del Real Madrid u otra cosa totalmente diferente, bienvenida sea", comentó, mientras que cree que para correr en las 24 horas de Le Mans se tendría que "dar mucha prisa".

Su copiloto, Lucas Cruz, también resaltó la importancia de tener un equipo unido. "El objetivo de Ford es ganar el Dakar, pero sin equipo y cohesión es imposible. La carrera va posicionando a cada piloto es su sitio, pero sin el espíritu de equipo es imposible", reiteró.

"La primera semana va a ser bastante dura, será clave en las 48h la posición de salida. La estrategia será un punto bastante clave, con un Dakar con tantas etapas con los coches delante. Acertar o no con la estrategia te beneficiará o te perjudicará. Sobre la marcha también suceden cosas, pero tienes que tener en mente el mayor abanico de opciones", analizó para este 2025.