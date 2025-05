Carlos Sainz: "El Dakar te pone al límite, hay que tomarlo muy en serio y hay que respetarlo"

Archivo - SAINZ Carlos (spa), Ford, Ford M-Sport, FIA W2RC, Ultimate, portrait during the Stage 1 of the Dakar 2025 on January 4, 2025 around Bisha, Saudi Arabia - Photo Julien Delfosse / DPPI

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ford) tiene claro que al Rally Dakar "hay que tomarlo muy en serio y respetarlo" porque "te pone al límite" y que su principal motivación para participar es "ganar" una carrera de la que se enamoró inmediatamente en cuanto la conoció hace casi dos décadas y en la que sus cuatro victorias reflejan mucho "la pasión" de cómo la afronta y su ética de trabajo, dejando claro que seguirá corriendo mientras que "el cronómetro" no diga lo contrario.

El 'Matador' es uno de los protagonistas de 'Dakar: Carrera contra el Desierto', una película documental dirigida por Jalifa Lespert que estará disponible en las principales plataformas digitales a partir de este lunes 12 de mayo y que se sumerge en los entresijos del considerado 'raid' más duro del mundo.

"Creo que la gente que la vea va a poder entender un 'poquito' mejor qué es el Dakar desde dentro, una visión más cercana, más desde esa parte del deportista y del propio Dakar interno, que cuesta a veces ver desde fuera. Se ve deportistas en momentos de la propia carrera y antes de la carrera", expresó Sainz en una entrevista a Europa Press.

El madrileño, ganador en cuatro ocasiones de esta carrera, considera que esta "ya es muy conocida", pero que este tipo de películas siempre son "buenas" para atraer más aficionados. "Creo que es bueno tratar de entender un poco mejor los entresijos y a los deportistas", advirtió el piloto para que, pese al título, el Dakar "es mucho más" que desierto. "Sí, es principalmente el desierto, pero la mayor dificultad es la propia carrera, el kilómetro, las piedras, la dureza, los días, la longitud, todo", aclaró.

Y tampoco la ve como otros muchos que la corren por el factor aventurero. "Me motiva a ganar. La aventura está muy bien, pero hay gente que corre por la aventura y yo corro para ganar", aseveró Sainz, que es de lo que mantiene habitualmente la misma motivación ya sea en al victoria o en abandonos prematuros como el del año pasado.

"La motivación la tienes o no la tienes. Si ganas, te ayuda, y si no, estás enrabietado y quieres volver a tratar de hacerlo bien. Entonces, no sé si depende mucho del resultado la motivación, yo creo que depende más de uno mismo", afirmó el bicampeón del mundo de rally, que en la edición de 2025 tuvo que dejar la carrera tras un accidente durante la segunda etapa, la de 48 horas.

Lo que no ha cambiado es su pasión por el Dakar. "Cuando miro con perspectiva en el tiempo, efectivamente pensé que mi carrera, prácticamente, después del Mundial de Rallys, iba a ser otro tipo de vida. Descubro el Dakar gracias a mi amigo Collin McRae y me planteo ir. Y me gusta, me enamoro del Dakar y digo 'esto tengo que intentar ganarlo en coche'. Ser el primer español en hacerlo era una motivación y lo conseguí. Luego he conseguido ganarlo tres veces más, un total de cuatro y con cuatro marcas diferentes. Eso demuestra la pasión que sigo teniendo por lo que hago y por esta carrera", confesó.

Sainz ha podido disfrutar el 'raid' africano, el sudamericano y ahora el de Arabia Saudí y no echa de menos el primero y 'original'. "El deporte evoluciona y el Dakar evoluciona, pero te podría decir que el ADN del Dakar no ha cambiado y que el ADN del Dakar de África está en el ADN del de Arabia Saudí", subrayó. "Y la dureza es muy similar porque el porcentual de la cantidad de pilotos que se retiran, si tienes el porcentaje, coincide en cualquiera de los tres continentes más o menos", añadió al respecto.

"EL DAKAR TE PONE AL LÍMITE"

"La dureza", remarcó preguntado por cual es la razón por la que engancha tanto. "Te pone al límite y eso parece que los seres humanos a veces somos un poco tontos y nos gusta que nos lleven al límite y hace que, como cuesta mucho ganarlo, nos guste intentarlo", reflexión el madrileño.

Este además está feliz por cómo sigue evolucionando el rally. "Creo que últimamente ASO ha entendido bien la carrera. El último año quizá el hecho de hacer la etapa de 48 horas el segundo día, desvirtuó un poco el inicio de la carrera, o la carrera, porque pasaron muchas cosas al inicio y muchos nos quedamos fuera muy pronto. Quizá hay que balancear más la primera y la segunda semana, pero estoy seguro de que han aprendido", expresó.

Sainz tiene sentimientos diferentes sobre cómo lleva el año de espera entre edición y edición. "Un año es largo y corto a la vez. Cuanto más años vas cumpliendo, más corto se te hace, pero es cierto que cuando fallas dices 'ostras, ahora tengo que esperar un año entero para volver a intentarlo y se hace largo'", indicó el piloto, cuya temporada sigue "con el plan establecido". "Ahora me voy a Sudáfrica a correr una carrera, la tercera al Campeonato del Mundo. Luego haremos Marruecos, haremos test. Hay una evolución del coche, hay que ir viendo", detalló.

Y aunque su hijo Carlos, "está bastante ocupado con la Fórmula 1" y "ya tendrá tiempo" para probarlo, aunque es una carrera que "le gusta". "Hay que tomarlo muy en serio, el Dakar no se puede tomar a la ligera. Hay que respetarlo, tanto en la preparación, en el conocimiento, no es una cosa que se pueda llegar y decir 'Voy a correr en Dakar'", advirtió.

El año que viene, el cuatro veces ganador del 'raid' saudí buscará su quinta victoria con 63 años. Pese a esto, no le molesta que le pregunten sobre hasta cuándo seguirá casi año tras año. "No me cansa, lo entiendo. La pregunta es qué hace un señor de 63 años corriendo el Dakar, pero siempre contesto últimamente lo mismo: el cronómetro es quien manda y el que dice si vas rápido o vas lento. El cronómetro no entiende de DNI's y mientras el cronómetro siga ayudándome, seguiré corriendo. Y sobre todo que tenga también fuerzas, me encuentre a gusto y me divierta, porque ahora es un problema ya de motivación y de divertirse", recalcó.

"Yo estoy contento y orgulloso de lo que he hecho. Lo he dado todo, además sintiéndome muy orgulloso de ser español y de subir con la bandera española a todos los podios que he conseguido. Espero poder seguir sumando cosas a mi carrera deportiva, que es lo más importante, pero ya me doy por satisfecho y lo que venga será bienvenido. He sido muy afortunado en conseguir lo que he conseguido", manifestó sobre su legado en el mundo del deporte nacional, algo que deja más de todos modos que lo dictamine la prensa.

Finalmente, Sainz recuerda a "todas" las marcas con las que ha ganado o competido. "Todas ellas, todas las personas tienen ayudas brutales de profesionales increíbles ayudándome siempre. Yo he sido un piloto exigente, pero creo que la gente que ha estado a mi lado también ha visto que lo daba todo, entonces eso quizás sea la llave para conseguir que la gente te ayude tanto", sentenció.