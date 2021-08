Carlos Sainz: "Decisión correcta no correr, repartir puntos me parece mal"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) dejó claro que la decisión de "no correr" este domingo el Gran Premio de Bélgica fue "correcta" ya que la visibilidad era nula, pero sí le pareció mal el reparto de puntos sin competir.

"Decisión correcta no correr, toda la gente que desde casa igual critica que no salgamos en estas condiciones son tonterías, es muy justo que hoy no se haya corrido, yo no veía aquí (estira la mano), ir a 300 Km/h y no ver 'aquí', si hay un trompo nos lo comemos todos", dijo en declaraciones a Dazn.

La cita en Spa estuvo en el aire durante tres horas y finalmente se salió aún con lluvia y sin visibilidad. El intento parecía sentenciado, ya que a las dos vueltas detrás del coche de seguridad se mandó la vuelta a los garajes y, según el reglamento, se repartieron la mitad de los puntos entre los 10 primeros.

"Para qué arriesgar una desgracia cuando se puede evitar. Repartir puntos por una carrera que no ha habido me parece mal. No debe haber resultado en una carrera que no ha existido. El tiempo no nos ha dejado correr y a veces pasa. Es un medio punto que no me merezco, no me entusiasma", añadió.