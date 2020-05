Carlos Sainz, elegido el mejor de la historia del WRC

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El español Carlos Sainz, bicampeón mundial de rallys, ha sido elegido como el mejor piloto de la historia del Campeonato del Mundo, según una encuesta en la que participaron aficionados y periodistas expertos en la web 'WRC.com'.

El madrileño fue batiendo a todos los rivales con los que estaba emparejado en la parte del cuadro que creó la página web del Mundial y alcanzó la final contra el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo.

El ganador del campeonato en 1990 y 1992 con Toyota, que partía como sexto cabeza de serie, se deshizo en primer lugar del finlandés Hannu Mikkola, ganador en 1983, y posteriormente de Tomy Makkinen, uno de los rivales de su época y tetracampeón mundial. En las semifinales, también fue elegido por delante del francés Sebastian Ogier, hexacampeón mundial.

Para decidir el mejor, el último obstáculo de 'El Matador' era el piloto más laureado de la historia, Sébastien Loeb, que ganó en su parte del cuadro a Richard Burns, Walter Röhrl y Juha Kankkunen. El panel de periodistas compuesto por Julian Porter (comentarista y locutor del WRC), Marco Giordo (Autosprint), Reiner Kuhn (Motorsport aktuell), David Evans (DirtFish), Loic Rocci (AUTOhebdo) y José-Manuel González (comentarista del WRC+ All Live) repartió a partes iguales sus votos, y fueron los aficionados los que otorgaron el 'título' al madrileño, gracias a su "increíble popularidad", según 'wrc.com'.

Al final, Sainz se impuso al alsaciano con el 57,24 de los votos en un concurso, organizado por WRC y apoyado por 'Pirelli', cuya final acaparó 80.000 de los 300.000 votos totales que fueron emitidos.

"No puedo estar más feliz y orgulloso de este reconocimiento. Muchas gracias por traerme, primero, a la final y, por supuesto, en segundo lugar, por permitirme ganar este reconocimiento contra Sébastien Loeb", señaló el madrileño.

El triple ganador del Rally Dakar alabó al francés. "No necesito decir cuánto valoro a Sébastien Loeb y cuánto merece ser el más grande, pero tengo que decir que no sólo él, todos los campeones del mundo merecen este reconocimiento. Pero alguien tiene que ganar y, en este caso, he sido yo", apuntó.

"Lo di todo por los rallys. Han sido mi vida, mi sueño y hoy en día los rallys y toda su familia me está dando una gran sonrisa y este gran reconocimiento", sentenció el piloto de 58 años, que sumó 26 triunfos en el Mundial.

Por su parte, Olivier Cesla, director general de la promotora del WRC, felicitó a Saizn por añadir este reconocimiento "a sus numerosos logros". "Ya era una leyenda del WRC gracias a sus increíbles habilidades de pilotaje en el terreno más brutalmente duro e implacable del planeta", comentó.

"Sébastien es estadísticamente el piloto más exitoso en la historia del WRC, pero queríamos que los aficionados pensaran más allá de los números para elegir a su mejor piloto", reconoció.