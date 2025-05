Carlos Sainz elogia a Palou: "Debería tener la oportunidad de mostrar lo que puede hacer en la F1"

22 May 2025, Monaco: Williams' Carlos Sainz during the preview day at the Circuit de Monaco, Monte Carlo. Photo: David Davies/PA Wire/dpa

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) elogió este jueves al también piloto nacional Álex Palou, flamante ganador de las 500 Millas de Indianápolis, por lo que "debería tener la oportunidad de mostrar lo que puede hacer en la F1", al mismo tiempo que celebró que su "proceso de adaptación" con el FW47 "está yendo bien", aunque lamentó no tener "todos los puntos" que su "rendimiento debería reflejar".

"Sin duda alguna (tiene cualidades para la F1). Alguien que es capaz de ganar la Indy 500, al menos, debería tener la oportunidad de mostrar lo que puede hacer en la Fórmula 1. Pero si es suficiente en el momento, debería ser bienvenido", opinó el madrileño en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Sainz "siempre" tiene a Palou "en gran estima". "En cadetes, era muy rápido en los karts", recordó. "Pero sinceramente, lo que está haciendo en Estados Unidos es realmente admirable. Para dominar la Indy como lo está haciendo, tienes que ser muy bueno. La Fórmula 1 es un mundo y una disciplina totalmente distintas, pero solo tengo respeto y admiración por lo que está haciendo Álex en la Indy", agregó sobre el piloto catalán.

El madrileño llega "contento" a Montmeló. "Buenas vibras ayer en la zona de los aficionados, recibiendo mucho apoyo, siempre vengo aquí de buen humor y todo el fin de semana hace que estés escuchando a la gente, animándote. Es lo mejor poder tener una carrera de casa y todos los años. Es algo que me pone contento y quiero salir a pista, disfrutar y brindarles un buen resultado y espectáculo a los aficionados", expresó.

Sin embargo, Sainz no auguró un fin de semana demasiado positivo para Williams. "Si tuviera que diseñar una pista para el FW47, no sería como Barcelona", reconoció el madrileño, que avanzó que las curvas de larga duración de media velocidad no son un aliado de su monoplaza. "Pero espero que sea una pista donde podamos mostrar el progreso que hemos hecho durante los últimos años", deseó.

"El año pasado el equipo era 19º y 20º, pero también llevamos sin llegar a la Q2 desde 2021. Eso habla un poco de la pista a la que nos enfrentamos este fin de semana, pero tenemos confianza en que el coche de este año ha dado un paso adelante y en estas curvas vamos a demostrar un mejor rendimiento", agregó sobre el trazado y su rendimiento.

Por ello, Barcelona puede ser un fin de semana donde "noveno y décimo es un buen resultado". "Después de China va a ser la pista donde más dificultades tengamos de la temporada hasta ahora. También hay un cambio de normativa, así que tendremos que ver cómo se va desarrollando el fin de semana y si podemos rendir a un buen nivel. Confianza en hacerlo tengo, pero sobre el papel no es la mejor pista", reiteró.

Aún así, Sainz se mostró "muy contento con estas primeras ocho carreras" con Williams, inmerso en una "inercia positiva". "Si me hubieras preguntado hace un año, cuando firmé el contrato, que en algunas de las calificaciones estaríamos a solo tres décimas de la pole, sin duda hubiera firmado el contrato antes y más contento, si cabe", confesó.

"Mi proceso de adaptación está yendo bien, aunque no tengo todos los puntos en el campeonato que creo que mi rendimiento con el equipo debería reflejar. Este año no me importan tanto los puntos como la velocidad que tengo con el coche y cómo me siento con él y cómo podemos mejorar tanto la conducibilidad como la gestión de un fin de semana o la estrategia, que claramente ha sido una de nuestras debilidades y es por lo que no tenemos tantos puntos. Pero mientras la velocidad esté ahí y yo sea rápido con el coche, esto llegará con el paso de las carreras", completó.

Barcelona también acogerá un cambio en la reglamentación de alerones a través de una directiva técnica, aunque Sainz no cree que "vaya a afectar a los equipos tanto como la gente piensa". "Hablamos de solo un alerón delantero y va a ser más rígido y no va a flexar tanto como lo hacía. Pero no esperaría más de una décima de variación", adivinó.

"Ahora también tenemos muchas herramientas mecánicas y aerodinámicas para afinarlo. Aunque sea un reto mayor, todavía tenemos tres sesiones de libres para ir afinando y devolverlo a una posición mejor. Los equipos en el simulador habrán hecho vueltas ilimitadas con el nuevo alerón, en ese sentido, están demasiado preparados para contrarrestar este tipo de cambios", agregó.

El piloto español también recordó la última carrera en Mónaco, donde esperaba "rendir un poco mejor", pero se vio perjudicado por "algún error" en la configuración del coche. "Si hubieras preguntado a Williams hace un año qué os parece noveno y décimo, dobles puntos, y hubieran dicho que es un gran resultado y estaría celebrando, y un año después no es suficiente. Sabemos que lo podemos hacer mejor", reflexionó.

Y pidió que los pilotos tengan más protagonismo en la toma de decisiones sobre la carrera en Montecarlo, donde este año debía haber dos paradas a cambiar neumáticos obligadas. "Nada mejor que nosotros, que somos los que estamos en el coche, para saber lo fácil que puede ser manipular la carrera o ralentizar el ritmo tres o cuatro segundos y terminar en la misma posición", explicó.

"Todos tenemos, por el bien del deporte, que sentarnos y ver cuál es quizá la solución más fácil de aplicar o la que tenga más sentido común. Esas dos paradas claramente no funcionó, al menos en la clase media. Siento que la FIA se beneficiaría de incluir a los pilotos en estas conversaciones a la hora de tomar decisiones", insistió.

Por ello, se mantiene "abierto a soluciones", porque el domingo en Mónaco fue "doloroso". "No fue un buen domingo para los de la clase media. Nunca he salido del coche tan decepcionado con todo el evento. Fue realmente, realmente, realmente malo. Muy lento. Lo más lento que he ido en un Fórmula 1. Así que algo que pensar y analizar", concluyó.