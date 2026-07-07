Carlos Sainz: "El equipo está llevando a cabo una gran labor y se nota, el coche va mejor"

Archivo - Carlos Sainz attends during the press conference ahead of the 2026 Dakar Rally, at Red Bull headquarters on December 18, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ford) destacó, a menos de tres meses del Rally de Marruecos, que "el equipo está llevando a cabo una gran labor y se nota", porque "el coche va mejor", teniendo en cuenta que "toda la temporada es un ensayo que sirve para mejorar, no para conseguir necesariamente resultados".

Los cuatro meses que van desde la disputa del pasado Desafío Ruta 40 de Argentina y el próximo Rally de Marruecos están siendo aprovechados por el equipo Ford M-Sport para probar, en todo tipo de terrenos, nuevas soluciones para los Raptor T1+, según un comunicado de la marca.

A primeros de junio, celebraron una sesión de pruebas en el país africano, con dos días de pilotaje para Carlos Sainz y otros dos para Nani Roma, que tendrán más ensayos en agosto, en este caso, en los desiertos de Nevada (Estados Unidos). Todo ello con el objetivo de lograr la victoria en el Rally Dakar.

Carlos Sainz, que finalmente disputará todas las pruebas del calendario del W2RC 2026, desde la prueba de Portugal está participando con su nuevo copiloto, Daniel Oliveras, para llegar al próximo Dakar plenamente acoplados. Al quinto puesto del madrileño en el último Dakar hay que sumar la victoria en una etapa en Argentina.

"Estoy contento porque el equipo está llevando a cabo una gran labor y esto se nota. Cierto que en los dos últimos 'raids' fallaron algunas cosas, pero no eran importantes. El coche sinceramente va mejor y no tenemos que perder de vista que toda la temporada es para nosotros un ensayo que nos sirve para mejorar, no para conseguir necesariamente resultados", celebró un Sainz que expresó que el triunfo de etapa en Argentina muestra que son "competitivos". "Es importante ya que fue la primera victoria con Dani, que esperamos repetir muy pronto", agregó.

Por su parte, Roma explicó que los test de Marruecos "funcionaron muy bien", porque probaron "un poco de todo, especialmente suspensiones, dado que por reglamentación los coches pesarán el año que viene 20 kilos más". "La conclusión que hemos sacado es muy buena, después de un año difícil en el que hemos tenido problemas. Sí me di cuenta de lo mucho que hemos mejorado en lo que respecta a velocidad, el trabajo de los ingenieros ha sido muy bueno, siempre con la mirada puesta en mantener la robustez del conjunto del coche", analizó.

Roma y Haro disputarán por su cuenta -con un vehículo T3- la próxima Baja España-Aragón, del 24 al 26 de julio, para seguir sumando kilómetros. La totalidad del equipo y sus cuatro tripulaciones se citarán en Agadir (Marruecos), para la disputa de la penúltima prueba del mundial, del 28 de septiembre al 3 de octubre. Al adelantarse en el calendario, la prueba marroquí, que generalmente era el ensayo general del Dakar, cede dicha particularidad al Abu Dhabi Desert Challenge, del 22 al 27 de noviembre en Dubái.