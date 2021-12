Carlos Sainz: "Era un día para hacer cinco primeros fácil"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) se mostró resignado tras una calificación que le dejó 15º en la parrilla del Gran Premio de Arabia Saudí, cuando era "un día para hacer cinco primeros fácil", después de un toque mínimo en su ala.

"Estaba yendo muy rápido todo el fin de semana, estaba confiado con el coche, con la media no he reaccionado lo suficiente y el coche se movía mucho de atrás", dijo en declaraciones a Dazn después de no pasar de la Q2 con dos trompos.

En el primero, aunque no fue consciente, el madrileño dañó el ala de su monoplaza. "He podido salvar un buen golpe pero he tocado un poco el ala trasera, el ala se ha roto por completo y he tenido que abortar la vuelta, era un día para hacer cinco primeros", afirmó.

"No he notado golpe pero se ve en la repetición, que el ala ha tocado y eso me ha costado la calificación. Salir tan atrás, complicado, es lo que hay, me ha ido bien en el pasado salir atrás, hacer buenas remontadas, no está para nada todo perdido pero sí es verdad que era un día para hacer cinco primeros fácil", zanjó.