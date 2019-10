Carlos Sainz: "Estamos empezando a pensar más como un equipo grande"

Publicado 26/10/2019 22:21:05 CET

Sainz saldrá desde el séptimo lugar de la parrilla

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) afirmó este sábado que en su escudería "están empezando a pensar más como un equipo grande", en alusión a su séptimo lugar de la parrilla de salida para el Gran Premio de México, decimoctava cita del Mundial de Fórmula 1.

"Una pena en el último sector, que me he encontrado un Toro Rosso que me ha distraído un poco y he hecho ahí una bloqueada. Si no, podríamos haber pasado y nos la podríamos haber jugado. Todavía nos falta una decimita o dos para hacerlo, pero quiere decir que ya estamos empezando a pensar más como un equipo un poquito más grande. Eso es significativo e importante para nosotros", dijo a los micrófonos de Movistar Plus.

"Ya van unas cuantas séptimas posiciones consecutivas. Son buenas noticias. Me he ido encontrando muy bien todo el fin de semana con el coche y eso nos ha permitido soñar un poco en la Q2, intentar pasar con el medio", comentó el piloto madrileño al respecto de su elección en el juego de neumáticos.

"Intentar pasar a Q3 con los medios ha sido interesante, y muy contento con mi última vuelta y la P7 final. Empezar mañana con los blandos será un reto por el 'graining', pero confío en que podemos pelear por buenos puntos. Gran esfuerzo de todo el equipo, ¡felicidades!", añadió Sainz horas más tarde desde su cuenta de Twitter.