Carlos Sainz: "La etapa de 48 horas es ahora una parte crucial del Dakar"

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ford) defendió este viernes que "la etapa de 48 horas es ahora una parte crucial del Dakar", sobre todo en una edición de 2025 en la que llegará en el segundo día de competición, al mismo tiempo que expresó que "para ganar hay que tener una buena estrategia".

"La etapa de 48 horas es ahora una parte crucial del Dakar. Son dos días sin ningún servicio de tu equipo. Duermes en una tienda de campaña en el desierto y depende de tu velocidad dónde acabes durmiendo y quién más esté allí. En 2025, es muy temprano en el rally, el segundo día. Será muy importante hacerlo bien, especialmente para nosotros con un coche nuevo", valoró en una entrevista a su patrocinador Red Bull.

El veterano piloto madrileño, de 62 años, analizó su triunfo en la pasada edición sin ninguna victoria de etapa. "Para ganar el Rally Dakar hay que tener una buena estrategia, además de ser más rápido que los demás. En 2024 el rally nos fue bien. La etapa de 48 horas era estratégicamente importante. Decidimos no empezar esa etapa cerca de la cabeza y, por eso, perdimos algo de tiempo el día anterior", recordó.

"Así que teníamos una buena posición de salida y ganamos la primera parte de la etapa de 48 horas. En la segunda parte, nos quedamos atascados en las dunas y perdimos algunos minutos. Sébastien Loeb acabó ganando la etapa, pero nosotros no estábamos lejos, en segunda posición. El resto fue bastante complicado, muchas etapas difíciles y de alta velocidad. Mantuvimos una buena lucha con Sébastien hasta la penúltima etapa", agregó.

¿Recuerdas alguna etapa especialmente dura y cómo te hizo sufrir?

"Puedo decir que destaca una etapa en Sudamérica. Hacía muchísimo calor y sufrí deshidratación. A veces, en Sudamérica, teníamos temperaturas que alcanzaban los 45 grados centígrados y ése fue el caso durante esta etapa especialmente exigente. Recuerdo que me afectó mucho".

Con cuatro triunfos en una de las carreras más duras del mundo, Sainz modificaría "el orden de salida" de las etapas. "Cuando eres un piloto de fábrica y tienes un problema en una etapa, creo que puede ser peligroso salir tan atrás al día siguiente porque acabas adelantando a muchos coches", advirtió.

"Además, cambiaría la distancia del centinela [un sistema de alerta que se activa cuando te encuentras a 250 metros por detrás de un vehículo más lento al que quieres adelantar]. Estaría bien aumentar otros 100 metros el alcance del centinela, porque así se evitarían accidentes", comentó sobre este sistema para mejorar la seguridad.

Antes de comenzar un nuevo Dakar, para el que trabaja "mucho más la forma física que cuando era más joven", Sainz reveló una anécdota de su segunda vez en esta carrera. "Terminé una etapa y un grupo de periodistas se abalanzó sobre mí. Todos me preguntaban por un problema con mi copiloto. Al parecer, la prensa decía que había tenido una discusión con mi copiloto y que lo había dejado en el desierto", narró.

"Evidentemente, no era cierto. Los periodistas me habían confundido con otro competidor, Carlos Souza. Nos había pillado a todos una tormenta de arena muy fuerte y tuvieron que anular la etapa. Souza y su copiloto Andy Schulz, que fue mi copiloto en mi primer Dakar, salieron para liberar su coche de la arena, luego Souza volvió a su coche y condujo 200 metros antes de darse cuenta de que Andy seguía fuera. Debido a la enorme tormenta de arena, no pudieron volver a encontrarse durante mucho", concluyó.