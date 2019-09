Carlos Sainz: "Un fallo en el motor en la 'Q3' me ha costado unas décimas"

Publicado 21/09/2019 17:05:08 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) se mostró satisfecho por la séptima plaza lograda en la calificación del Gran Premio de Singapur, aunque lamentó que "un fallo en el motor" durante la 'Q3' le privase de haber arañado "unas décimas" para pelear por una mejor plaza.

"Llevamos un fin de semana muy bueno y me apetecía rematarlo en la calificación para tener la mejor posición para la carrera. Ha sido una pena el último sector de la última vuelta porque ha habido un fallo e motor que nos ha costado unas décimas, pero aún así parece que Albon ha espabilado en las 'Q3' y no le he podido coger", señaló Sainz tras la calificación.

El madrileño reconoció que no sabía "qué pasaba con el coche" cuando este falló al inicio de la 'Q1'". "No había potencia, ha debido ser por alguna protección del motor", remarcó. "He tenido confianza todo el fin de semana, pero quería esperar a la 'Q3' para atacar al máximo porque es mejor ir poco a poco en la 'Q1' y 'Q2' porque es fácil cometer un fallo y fastidiarte todo", añadió.

Finalmente, habló de "batalla mental con los ingenieros" por la decisión de salir dos veces en la 'Q1' y la 'Q2'. "Ellos saben que era importante pasar a la 'Q2' y a la 'Q3' y no han arriesgado, aunque yo he dicho que el primer tiempo sí valía. No me ha costado ninguna posición, pero nos habría dado dos intentos en la 'Q3', qué se le va a hacer", sentenció.