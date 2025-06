Carlos Sainz: "Es frustrante, siempre pasa algo"

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) reconoció la frustración que está sintiendo esta temporada después de un Gran Premio de Canadá en el que no pudo empujar por un problema en su monoplaza, confiando en pronto "empezar a hacer las cosas mejor".

"No he podido empujar toda la carrera, con un problema que llevábamos en el coche, que no me dejaba empujar el equipo para salvar el coche. Una carrera un poco aburrida, decepcionante por mi parte, porque aunque hayamos remontado del 16º al décimo, no he podido mostrar el potencial y el ritmo que tenía", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

"No es la primera vez que sufrimos con este tipo de problema, así que, hay que intentar que los domingos podamos correr la carrera porque de momento estamos sufriendo para ni siquiera poder empujar", añadió después de su décima posición en Montreal.

Sainz lamentó no tener la ocasión de "mostrar" el potencial que tienen, después de un GP "frustrante". "Después de ayer, salir el 16 y terminar décimo lo compro, pero después de las 70 vueltas, toda la vuelta sin poder empujar, son muchas vueltas frustrantes. Resume un poco la temporada hasta ahora, diez carreras y todavía no hemos hecho un fin de semana completo aparte de Yeda, y ayer tuvimos mala suerte pero hoy se podía haber hecho mejor", afirmó.

"Ha sido un fin de semana que hemos dejado escapar muchos puntos. Ayer fue mala suerte, como piloto es frustrante, no he podido correr la carrera, he tenido que levantar el pie del acelerador. A ver si esta segunda mitad de temporada empezamos a poner resultados. Me siento bien con el coche, mi ritmo está ahí, pero siempre pasa algo. Hay que empezar a hacer las cosas mejor", terminó.