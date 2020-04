Carlos Sainz: "La gente todavía no ha visto el potencial que tiene mi hijo, les sorprenderá"

Motor.- Carlos Sainz: "La gente todavía no ha visto el potencial que tiene mi hi

MADRID, 1 Abr.

El piloto español Carlos Sainz, vigente campeón del Rally Dakar, aseguró que los aficionados al motor "todavía no han visto el potencial que tiene" su hijo, algo que les "sorprenderá", aunque reconoció que "no hay cosa más torpe y empalagosa" que un padre hable de su hijo públicamente.

Sainz se reunió con el argentino Orlando Terranova a través de una entrevista en Instagram. El madrileño fue contestando a las preguntas de su colega y al ser cuestionado por Carlos Sainz Jr quiso ser "muy breve". "Para un padre no hay cosa más torpe, difícil y también empalagosa que opinar bien de un hijo. Huyo de hacerlo porque no me gusta. Entonces me verán pocas veces, salvo en privado, o que me preguntes tú ahora", dijo.

"Y aquí no estamos en privado privado, pero voy a ser muy breve. Diría que McLaren descubrió a Carlos este año y a Carlos la gente le tiene que descubrir, todavía no han visto el potencial que tiene, les sorprenderá", añadió sobre su hijo, de 25 años.

"No quería que él se dedicase a esto y nunca forcé la máquina. Tengo en Madrid dos kartings y empezó a correr aquí con los amigos. Vi rápidamente que tenía facilidad y le dije que si quería seguir corriendo, me lo pidiese. Con 10 años me pidió correr fuera y yo le dije que si abríamos ese melón era un tema difícil porque tendría que renunciar a muchas cosas que ya ha renunciado. Él quiso y adelante", desveló.

Preguntado por otras cuestiones, Sainz dijo que se ve "con fuerzas" para seguir corriendo, pero quedó en el aire la posibilidad de pelear por revalidar el título en el Dakar 2021. "El mundo del motor, como el deporte en general, va a entrar en una dinámica difícil. Me apetecería correr el Dakar con un coche competitivo. Y el Mini es competitivo (...) Dependerá del tema económico, de si Mini tiene la posibilidad de correr", explicó.

Sainz, que nunca ha sentido "miedo" en el Rally Dakar, dijo que "respeto sí". "Porque el Dakar es susto, tras susto, tras susto. La palabra miedo está ahí, pero prefiero decir 'respeto'. Eso siempre. Desde que corro en coche, tengo respeto", añadió sobre el mítico 'raid' que ya ha conquistado en tres ocasiones.

Además, el bicampeón del mundo de rallys también desveló los consejos que ofreció a Fernando Alonso antes de debutar en el Dakar. "El primer consejo que le di a Fernando Alonso para el Dakar fue el respeto a la carrera, que se preparara bien, que no pensara que es una carrera fácil. Si yo tuviera miedo, no podría correr", añadió Sainz.

"Todavía tengo mucha pasión, se destila, corro para ganar porque me gusta ganar y disfruto conduciendo. Me motivan mucho los retos difíciles, coger un coche, preparlo con el equipo y ayudar a desarrollarlo", finalizó el piloto español.