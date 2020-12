Carlos Sainz: "Hemos acabado cuartos con algo de mala suerte y falta de ritmo"

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) celebró una carrera muy buena este domingo en el Gran Premio de Sakhir, donde terminó cuarto después de "dejar todo" en el circuito, con "algo de mala suerte" y "falta de ritmo" para poder aspirar a más.

"Hay que analizarlo todo. He hecho todo lo que he podido. Un par de coches que han tenido un poco más de suerte, otros que iban más rápidos, lo que expone también que no era nuestro fin de semana. Aún con la falta de ritmo que teníamos y algo de mala suerte con el coche de seguridad, hemos acabado cuartos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Sainz se vio tercero después de una carrera accidentada y defendió el podio durante gran parte del GP. Sin embargo, entre coches de seguridad y falta de ritmo, a Sainz se le escapó el podio por menos de un segundo. Tras el último coche de seguridad, a Sainz le frenó un inesperado Mercedes lento como el de Bottas.

"Sabía que en la curva cuatro iba a haber jaleo. Esta vez ser conservador ha ayudado. Una carrera rara. También habernos estancado detrás del Mercedes no ha ayudado. Muy raro que no pudiese adelantar, yo no le podía adelantar a no ser que cometiera un error. Cuando sale una carrera tan buena no te puedes quejar, no me he dejado nada ahí fuera, estoy contento. Pérez se lo merece por el año que lleva y el coche que tiene", terminó.