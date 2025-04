Carlos Sainz: "Hemos dado un paso adelante"

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) celebró "un paso adelante" este sábado con su mejor posición en parrilla en lo que va de Mundial, en el Gran Premio de Baréin, aunque confesó que aún tiene "mucho que aprender y seguir mejorando".

"Progreso, mejor, más contento con el coche. Q3 siempre es buena noticia, está todo muy apretado. Hay que seguir en esta línea de cabeza baja, seguir encontrando los trucos que tiene este coche en clasificación, que me está llevando tiempo descubrir. Hoy hemos dado un paso adelante", dijo en declaraciones a Dazn.

El madrileño explicó su octavo puesto en parrilla. "Hemos dudado de si poner un juego nuevo, porque para mañana te da mucha ventaja. Al final lo hemos decidido poner y nos ha dado un par de posiciones. A los Mercedes igual les penalizan porque han salido muy pronto del 'pit-lane', antes de que se levantase la bandera roja, hemos arriesgado con eso. Hay que estar contentos con el progreso, queda mucho por aprender y seguir mejorando por mi parte para mejorar el rendimiento del coche", afirmó.

"No es donde queremos estar todavía, pero hoy era lo máximo que se podía esperar. He hecho vueltas bastante buenas, el Alpine parece que está en la categoría de delante y no en la nuestra pero por lo menos hemos batido a un Hamilton y un Tsunoda. A ver qué tal va el coche en ritmo de carrera y qué nos permite hacer. Hoy hemos cambiado mucho el coche con respecto a ayer y ojalá eso nos permita ir mejor", añadió.