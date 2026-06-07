Carlos Sainz: "Hemos pagado caro el error de otros"

Carlos Sainz, Gran Premio de Mónaco - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) lamentó que tuvo que pagar "el error de otros" y quedarse sin puntos en el Gran Premio de Mónaco este domingo, arrollado por Nico Hülkenberg (Audi) en una curva que todos saben que hay que ir lento.

"Habíamos hecho buena salida, buen ritmo de carrera, las diez vueltas que el equipo me ha dejado tirar. Estábamos haciendo una buena carrera, teníamos dos, cuatro puntos asegurados, y en esa resalida, tenía a dos coches detrás que parecía que se jugaban la vida o sus carreras deportivas en una resalida en Mónaco y Nico me ha llevado puesto", dijo en declaraciones a Dazn.

El madrileño fue contundente con la actuación del veterano piloto alemán. "Con tanta experiencia, es muy raro que alguien sea capaz de llevarte en una curva como esa. Eran otros dos puntos, llevaba un año muy bueno y ha tenido que pasar algo así, pasaré página rápido. La curva seis hay que ir muy lento, no cabemos todos. Llevamos corriendo años por aquí", afirmó.

"Sabía que tenía ritmo de carrera, sabía que después de trabajar para el equipo me iba a tocar a mí apretar y eso hemos hecho. Contento por el ritmo, ha sido muy bueno, mejor otra vez que el resto del 'mid-field', pero en esa resalida hemos pagado caro el error de otros", añadió tras su trabajo para los puntos que sí sumó su compañero Alex Albon.