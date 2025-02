Carlos Sainz: "Intentaremos dar lo mejor en Australia"

"No son suficientes pruebas pero esto es la Fórmula 1 hoy en día"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams) calificó de insuficiente el test del Circuito Internacional de Baréin el miércoles y este jueves, donde terminó como el más rápido con un crono de 1:29.348, pero aceptó la Fórmula 1 tal y como es "hoy en día" y confió en "dar lo mejor" en Australia.

"Acabo de terminar un día muy largo aquí en Baréin, con muchas vueltas, un día de arranques y paradas con lluvia todo el tiempo, lo cual es extraño en Bahréin. Hubo lluvia intermitente, viento intermitente", dijo en la red social 'X' de su equipo.

"Fue un día un poco complicado, un día muy largo, pero un día en el que logramos salirnos con la nuestra, hacer muchas vueltas, improvisar un poco el plan de carrera a medida que avanzábamos y logramos completar todo el programa", añadió, después de ser el mejor por delante de los Ferrari del británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, cerrando el 'top 3'.

Sainz valoró la mejora con respecto al miércoles y confió en llegar fuerte al estreno del Mundial con el Gran Premio de Australia del 14 al 16 de marzo en Melbourne. "Hicimos algunos progresos en relación con ayer, mejorando el equilibrio del coche y mejorando la sensación general con el coche", apuntó.

"Este es mi último día, así que lo siguiente para mí es Australia. Me parece que no son suficientes pruebas. Ojalá pudiéramos probar muchas más cosas, pero esto es la Fórmula 1 hoy en día. De todos modos, me siento tan preparado como puedo con un día y medio de tests, e intentaremos dar lo mejor de nosotros en Australia", terminó.