Carlos Sainz: "Mónaco será un buen indicador de mi nivel de confianza"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, aseguró que el Gran Premio de Mónaco será "un buen indicador" de su "nivel de confianza" tras conseguir la séptima posición en la última carrera, en Barcelona, y espera "poder hacerlo bien" en su primera participación con la escudería del 'Cavallino Rampante' en el Principado.

"Esperamos estar en un lugar parecido al de Barcelona en cuanto a competitividad. El objetivo en sí no cambia mucho. Mónaco será un buen indicador para saber dónde está mi nivel de confianza en el coche", indicó Sainz en la rueda de prensa previa al Gran Premio monegasco.

"Si consigo ser rápido en Mónaco con el Ferrari, probablemente quiere decir que me estoy acercando a un nivel alto de confianza en el coche. Y si no tendré que seguir intentándolo y buscar tanto mi propio límite como el del coche. El objetivo es ir incrementándolo el fin de semana y sobre todo cuando cuenta, que es el sábado", explicó el madrileño.

Preguntado por las diferencias entre los monoplazas de McLaren y el Ferrari, Sainz dijo que es algo que conoce y sólo comparte con sus ingenieros. "Justamente por eso los coches son muy distintos y el estilo de pilotaje también influye, he tenido que abrir mi mente y adaptarme como piloto. Pero estas diferencias no las voy a compartir", apuntó.

"Sólo con mi equipo. McLaren parece particularmente rápido por la potencia de Mercedes, pero da igual porque son coches completamente distintos y he tenido que cambiar mucho para adaptarme. Conozco la diferencia pero no voy a contarla ahora", insistió Sainz, octavo en la clasificación general del Mundial de F1.

En otras cuestiones, Sainz fue preguntado si su pasión sobre la Fórmula 1 llegó por influencia familiar o por su propia iniciativa. "Es una buena pregunta porque en mi caso es 90% elección personal y 10% la influencia de mi familia", subrayó.

"Si no hubiera nacido con el talento de mi padre y de mi familia y no hubiera estado rodeado de coches, hubiera sido más difícil enamorarme de la Fórmula 1. Al final siempre veía las carreras con mi padre pero él nunca me forzó a dedicarme al automovilismo", apuntó.

"De hecho, siempre le encantó que hiciera otros deportes como fútbol, atletismo o pádel. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a los padres para que no fuercen a los niños y sean ellos quienes cumplan su sueño", sentenció Sainz.