Carlos Sainz: "Con mi neumático era un desliz constante en todas las curvas"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) aseguró este domingo que llevar neumáticos duros "era un desliz constante en todas las curvas" del Gran Premio de México, decimoctava cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y donde finalizó en el decimotercer puesto.

"Ha sido una carrera muy rara, la verdad. porque en salida he ido bien, con la 'soft' iba bien y porque hemos guardado bastante bien la rueda. A la que hemos puesto neumático duro, he sentido que no tenía nada de 'grip'. Era un desliz constante en todas las curvas y eso quizás nos ha matado la carrera", dijo a los micrófonos de Movistar Plus.

"Y luego ya hemos tenido que volver a parar. Una pena, pero es lo que hay", lamentó Sainz. "He luchado todas las posiciones que he podido, me he defendido como he podido. Pero al final, cuando vas tan lento, te acaban pasando", añadió. "Hoy no era el día para luchar con nadie", sentenció.