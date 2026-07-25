Carlos Sainz: "No merece la pena masacrar la situación"

July 24, 2026, Budapest, Pest, Hungary: Carlos Sainz (ESP) (Atlassian Williams F1 Team) during free practice 1 of the Formula 1 Aws Hungarian Grand Prix 2026 at the Hungaroring. - Europa Press/Contacto/Luca Martini

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha afirmado este sábado que "no merece la pena masacrar la situación" del mal rendimiento de su coche durante el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, undécima cita del Campeonato del Mundo, y donde él saldrá decimoctavo en la parrilla de la carrera dominical.

"Son 'qualies' cortas; cuando solo haces Q1, se hace muy corta la 'qualy' y entonces no puedes prácticamente disfrutar. Pero sufriendo mucho, ya lo habéis visto. No merece la pena masacrar la situación y creo que está todo clarísimo, que no estamos donde queremos y que hay que mejorar", declaró Sainz a los periodistas desde Hungaroring.

"Un poco como en Spa. He sufrido mucho todo el fin de semana con problemas de balance y el coche no dándonos lo que en principio nos tiene que dar a nivel de balance. Y hemos tenido que cambiar muchas cosas, un poco perdidos todo el fin de semana", añadió al respecto.

"Pero bueno, en el otro lado del garaje tampoco es que hayan podido hacer mucho más sin estar perdidos. Está claro que es un circuito que nos va peor imposible, con muchos muchos problemas de carga aerodinámica y de balance. El resultado lo demuestra, a 2.3 segundos de lo que va a ser la 'pole' de Q1, que van a ser más como tres segundos para cuando hagan la 'pole' de Q3. Y estamos muy lejos", lamento el madrileño.

No en vano, en su escudería llevan varios Grandes Premios cosechando malos resultados. "Es que estamos teniendo muchos... estos dos últimos fines de semana no sé qué está pasando. Hemos hecho unos cambios en el cambio y tenemos un cambio que nos da muchos problemas de 'set-up' mecánico y me paso todo el fin de semana con problemas. Luego llega la 'qualy', más o menos hago tres vueltas seguidas y a la hora de la verdad en el final de la Q1 hago una vuelta decente, como ha dicho James [Vowles], pero habiendo sufrido demasiado", relató Sainz.

A continuación, el de Williams fue positivo para cuando el 'Gran Circo' regrese de su parón veraniego de vacaciones. "Espero que sí, rezando porque el 'upgrade' de Bakú nos dé un paso adelante que nos meta en la pelea. Pero está siendo muy complicado", matizó sus declaraciones.

Por último, Sainz mandó "un mensaje a toda España por todo el tema de los incendios". "También a nivel personal sufriéndolo mucho, ya que tenemos el campo ahí en Ávila. Y ver a Cebreros, todo lo que es la zona de El Barraco, Burgohondo y todo quemarse de esa manera y toda la gente que está siendo afectada me da una rabia tremenda", dijo con seriedad.

"También está pasando al otro lado de Madrid, en Francia... Creo que igual es una llamada un poco del planeta, un poco de aviso de que igual toca hacer cambios. Así que nada, mandar todo mi apoyo a las familias afectadas y a toda España por este momento complicado", concluyó.