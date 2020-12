Carlos Sainz: "No necesito motivación extra, viene 'per se'"

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Mini) admite que no necesita "motivación extra" para seguir compitiendo porque en su caso "viene 'per se'" y que siempre tuvo en mente defender su victoria de 2020 en el Rally Dakar para "no regalarla", recalcando que uno puede afrontar esta carrera sin la preparación adecuada porque es "despiadada".

"No sé si hay un 'método Sainz'. Yo tengo una fórmula que desde hace muchos años me funciona y es la de trabajar. Mantener la ambición para seguir participando es fácil, yo no necesito motivación extra, viene 'per se'", apunta Sainz en una entrevista facilitada este martes por 'Red Bull'.

El 'Matador' tiene claro que "todos los deportistas profesionales tienen ese hambre de entrenar y ganar" y que provoca que "desde el momento en el que te planteas participar en algo compites para ganar". "Quiero pensar que uno tiene que darlo todo porque la gente de alrededor espera que lo des todo", añade.

Y él mantiene esa alegría cuando pilota todavía a sus 50 años. "Si se pudiera ver dentro del casco cuando estoy pilotando se me vería con una gran sonrisa porque sigo disfrutando cada vez que me subo a un coche de carreras y, a día de hoy, sigo entrenando con la misma ilusión que un chaval de 20 años", confiesa el tricampeón del Rally Dakar.

En cuanto a la defensa de su título en el 'raid', Sainz nunca ha tenido "dudas". "Desde el momento en que supe que mi equipo quería volver y contaba conmigo, no las he tenido porque quería defender la victoria del año pasado, de tratar de no regalarla", subraya el madrileño, al que le gustó "tanto" la carrera cuando firmó su primer contrato para competir en 2006, no hizo caso a la cláusula que decía que si no le gustaba podía "parar".

"HAY QUE PASAR PÁGINA EN EL DAKAR CUANDO TIENES UN DÍA DURO"

"A veces pienso sobre qué pensarán los jóvenes de ver a alguien tan veterano compitiendo en una carrera así, pero luego también pienso que a lo mejor les sirve para motivarse y para saber que hay un camino largo y que lo que cuenta es el crono, no el carnet de identidad", advierte el piloto de Mini.

Para afrontar un reto como el Dakar, Sainz señala como clave "ponerte en manos de profesionales, ser disciplinado y, sobre todo, respetar la carrera". "Si pretendes ir al Dakar sin entrenar es que no sabes adónde vas, por lo que es mejor quedarse en casa. Es una carrera despiadada y cuando tienes días duros tienes que pasar página", comenta.

"No puedes desesperarte y debes tener la paciencia suficiente para recuperar, poco a poco, el tiempo perdido. No hay que cometer el error de intentar recuperarlo todo al día siguiente porque la carrera es larga", considera el madrileño, que aconsejaría a su yo de su primera participación en 2006 "que tuviera mucha más paciencia de la que tenía por aquel entonces" y que dejase de "pensar en las décimas de segundo y pensar más bien en minutos".

De cara a la edición 2021 del 'raid', Sainz cree que "el hecho de que el 'roadbook' se vaya a entregar antes de todas las etapas va a dificultar mucho la tarea, especialmente la de los copilotos" y tampoco esconde la importancia de "la limitación de asistencia que habrá en las etapas maratón, donde poder disponer de una rueda de repuesto extra, por ejemplo, se penalizará con 15 minutos". "Así que habrá que cuidar los neumáticos y tener algo de suerte porque esas etapas pueden penalizar mucho", avisa.

"Respecto al año pasado nos hemos centrado en las suspensiones, que es un área donde siempre trabajamos porque ahí se puede arañar más tiempo. También vamos a tener un coche un poco más ancho y unos amortiguadores un poco más optimizados respecto al año pasado", analiza sobre el coche con el que defenderá su victoria de 2020.

Finalmente, reconoce que "siempre se aprende de las carreras y el que no está dispuesto a hacerlo está muy equivocado". "La experiencia es fundamental en cualquier competición y la edad te ayuda a competir con gente más joven. Aplicar tus conocimientos a lo largo de los años en una carrera e incluso en la vida misma es fundamental", sentencia.