Carlos Sainz: "Nos estamos yendo poco a poco hacia atrás"

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) lamentó que "poco a poco" se ven relegados en la parrilla mientras el resto de equipos encuentra mejoras, una situación de la que ya avisaban y que sufrieron de nuevo en el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Ha ido más o menos como esperábamos, no teníamos el ritmo para estar en la Q3, de momento esto es lo que hay. Empezamos a notar que los demás han traído muchas mejoras, que están un paso por delante y nosotros estamos al límite de la Q3", dijo el madrileño en declaraciones a Dazn.

"Salimos décimos, hay que intentar terminar noveno o décimo, sería lo ideal. Este fin de semana, Aston Martin, con Fernando que va muy rápido, lo veo más complicado, pero no descarto nada. Solemos ir un poco mejor en carrera, todavía hay esperanzas", añadió.

Por otro lado, Sainz confesó que, además de pensar en el sábado, tuvieron que trabajar en más frentes y, con todo, el coche no respondió. "Hemos dedicado gran parte del fin de semana a mejorar nuestros problemas de fiabilidad, yo a probar algunas cosas a ver si me dan alguna pista, y no ha sido la manera de acercarse a la clasificación más idónea, pero he hecho vueltas buenas y no había más ritmo en el coche del que hay", afirmó.

"Por supuesto que lo hay (frustración), somos un equipo muy competitivo, vengo de los últimos años de ir muy bien y rápido en Silverstone, me da rabia estar luchando por el undécimo, pero desde principio de temporada avisamos que esto es lo que podía pasar, que no íbamos a tocar el coche de este año porque estábamos poniendo todo en el asador para el coche del año que viene. Nos estamos yendo poco a poco hacia atrás, pero lo esperábamos", terminó.