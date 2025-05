Carlos Sainz: "Parece difícil que a medio-largo plazo haya dos Grandes Premios de F1 en un mismo país"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de rallies Carlos Sainz cree que "parece difícil que a medio-largo plazo siga habiendo dos Grandes Premios de Fórmula 1 en un mismo país", en referencia a la convivencia desde el año que viene de Barcelona y Madrid en el calendario del Mundial, aunque se mostró "convencido" de que la carrera en la capital española "ha venido para quedarse".

"La F1 históricamente ha sido positiva para las ciudades por las que ha pasado, posiciona a las ciudades. Para Madrid debería ser muy positivo. Hoy en día, una de las cosas más importantes es que sean carreras donde se pueda adelantar, pero los coches ahora son muy grandes y muy pesados", expresó el veterano piloto en un evento de Plenergy, compañía de la que es nuevo embajador.

Y el ganador de cuatro Rally Dakar cree que la continuidad de Madrid durante mucho tiempo "dependerá de cómo lo haga Madrid". "Confío tantísimo en Madrid y en los madrileños que estoy convencido que Madrid ha venido para quedarse. A nivel logístico, está a cinco minutos del aeropuerto y la ciudad, es imbatible en cuanto a comodidad", elogió.

"El tema deportivo es vital. Lo vimos en Miami, el primer año fue caótico y hoy en día va mucha gente y a ha superado esas dificultades. Seguro que Madrid pasará por dificultades, pero confío mucho, y deseo que esté mucho tiempo. Vi la ultima carrera en el Jarama y que vuelva a Madrid es estupendo", reveló.

Así, destacó la "suerte" de España por contar con dos GP en el Mundial. "Que Fernando Alonso apoye Barcelona me parece estupendo, veo normal que uno apoye a uno y Carlos, al otro, los dos apoyan a Madrid y Barcelona, por encima de todo son españoles. Parece difícil que a medio-largo plazo siga habiendo dos Grandes Premios en un mismo país", opinó.

Carlos Sainz también se mostró "orgulloso" de ver que su hijo "ha ido cumpliendo objetivos y ha llegado a hacer cosas importantes" en su carrera en la F1. "El año pasado fue difícil, sabiendo que no ibas a estar, nos dio una lección de cómo hacer las cosas, de no levantar la voz. Incluso a mí mismo me sorprendió", comentó sobre su salida de Ferrari rumbo a Williams.

"Este año empezó de manera difícil, le costó acoplarse, poco a poco lo ha conseguido. Desgraciadamente, no están llegando los resultados, le está costando, pero queda temporada y él no va a bajar los brazos. Llega sin hacer ruido y te das cuenta de que la gente valora lo que hace. Ha cogido un coche que es el mismo desde el principio de año", concluyó.