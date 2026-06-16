Carlos Sainz y un podio en Madring: "El circuito va a estar muchos años, voy a tener muchas oportunidades"

Carlos Sainz Jr during the presentation of the Madring F1 circuit at IFEMA on June 16, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) afirmó este martes que como el circuito de Madring "va a estar mucho años" en el calendario albergando el Gran Premio de España, tendrá "muchas oportunidades" de subirse al podio, al mismo tiempo que aseguró que su "prioridad" es "hacer funcionar" el proyecto del equipo británico.

"La 'Monumental' es una curva que te va a permitir escoger diferentes líneas, arriba o abajo, y va a ser a fondo, puede ejercer como una recta que te permitirá coger rebufo antes de la curva siguiente. No es una curva fácil para los F1 y el estrés que sufrirá el neumático. Le da carácter y personalidad al circuito, bienvenido sea", valoró en rueda de prensa tras la presentación oficial de Madring en Ifema Madrid, sobre la curva peraltada del trazado.

Para el madrileño, "hay puntos claros de adelantamiento en la curva 1, la 4 y otros dos más, el de después de la 'Monumental' y en una frenada fuerte en la antepenúltima curva". "Es un trazado con frenadas muy fuertes y no habrá tantos problemas de energía", opinó.

"La sensación que me transmite desde fuera es que es un circuito diferente y que tiene carácter, carisma, es lo que les pedí, no caer en la trampa de circuitos que se han añadido recientemente. No queda mucho para que lo tengamos en el simulador, ahí empezará el runrún y se pondrá divertido", agregó.

Además, en un curso "duro" con Williams, intentará más adelante ese podio en Madring. "Va a estar mucho tiempo en el calendario y si este año no se puede, tendré muchas más oportunidades. Este año va a ser complicado, en el último tercio debería ser un Williams mejor, pero la distancia es tan grande que es difícil pensar en podios a estas alturas. En un circuito nuevo nunca descartes que puedan pasar cosas si tenemos un coche bueno", señaló.

"No habrá secreto, los buenos serán los buenos aquí. Pero creo que el orden competitivo no va a ser el mismo que en septiembre por la cantidad de mejoras de todos los equipos. El orden competitivo puede ser bastante diferente", auguró Sainz sobre el favoritismo en Madring del 11 al 13 de septiembre.

Sainz analizó un primer tercio de temporada con Williams en el que el objetivo era recuperarse "del bache del invierno". "Queda una segundo tercio en el que vamos a tener que invertir mucho tiempo y recursos para en el último tercio estar en las posiciones en las que deberíamos haber estado. Confió en ese último tercio, pero queda mucho trabajo sin hacer y esta siendo un año duro", lamentó.

"Mi objetivo principal es hacer funcionar el proyecto de Williams, hay mucho mas trabajo por hacer que el que esperábamos, pero esta es mi prioridad principal", agregó el piloto español, que avanzó que el GP de España en Madring tendrá una grada CS55, con "'merchandising' especial", y colocada en las curvas 8 y 9 en "una posición privilegiada", al ser la más alta del trazado.

"Habrá cosas especiales y las entradas saldrán a la venta el 18 de junio", reveló un Sainz que, además, defendió que confía "plenamente" en la selección española tras el empate en el primer partido ante Cabo Verde en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.