Carlos Sainz: "El progreso en las últimas semanas me hace sentir con confianza de cara a 2022"

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) afronta la última cita del Mundial, el próximo fin de semana en Abu Dabi, con las buenas sensaciones del segundo tramo de la temporada, una "progresión" que le hace "sentir con confianza" de cara a 2022.

"Creo que he progresado desde septiembre. Ese progreso me ha hecho más fuerte en los cuatro o cinco últimos fines de semana de competición en los que he estado pilotando el coche al límite en los entrenamientos y las carreras y eso me ha hecho terminar consistentemente en posiciones de puntos. Estoy orgulloso de ese progreso en las últimas semanas y me hace sentir con confianza de cara a 2022", dijo el madrileño.

Antes de la última carrera, el embajador de Estrella Galicia 0,0 en la Fórmula 1 visitó el Pabellón de España de Expo Dubái 2020, donde pudo conocer el sello de identidad de la propuesta española en la Expo, basada en valores de sostenibilidad, así como de brindar con la edición especial lanzada por Estrella Galicia 0,0 para conmemorar su vinculación con este evento.

Sainz se refirió también a la lucha por el Mundial entre Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull). "Bajo mi punto de vista, creo que va a haber una gran pelea otra vez, una pelea muy ajustada. Sólo espero que ambos pilotos tengan una lucha limpia, sean honestos con el contrario y todos podamos disfrutar de un espectacular fin de temporada en la F1", confesó.

Tras su visita a la Expo Dubái 2020 acompañado por sus "amigos" de Estrella Galicia 0,0, el madrileño reconoció su grata sorpresa. "Ha sido de las cosas más impresionantes que he visto últimamente, me ha hecho sentir muy orgulloso de ser español, sinceramente, y de nuestra cultura, por lo que animo a todo el mundo a que venga y disfrute de este pabellón. Ya desde fuera puedes apreciar que es especial", afirmó.

Expo Dubai 2020 abrió sus puertas el pasado 1 de octubre, un año más tarde de lo previsto debido a la pandemia de coronavirus, pero manteniendo el año inicial en su denominación. Durante 6 meses se espera que millones de personas visiten este espacio en el que países de todo el mundo han desplegado un total de 191 pabellones mostrando lo mejor de si mismos.

En el caso de España, el pabellón se ha desarrollado bajo el concepto "Conectar mentes, construir el futuro", con el lema "Inteligencia para la vida". Este espacio cuenta con una superficie de 5.800 metros cuadrados en una plaza cubierta por una serie de volúmenes cónicos y está situado en el área temática correspondiente a la sostenibilidad, su seña de identidad, muy vinculada a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.