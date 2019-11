Carlos Sainz: "Remontada de McLaren y remontada mía, ha habido que esperar mucho"

Publicado 18/11/2019 0:06:49 CET

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) vivió una jornada trepidante este domingo durante el Gran Premio de Brasil hasta que se vio con el trofeo del tercer puesto, su primer podio y el primero para su equipo desde 2014, momentos de "angustia" y después felicidad "sin palabras".

"No me lo esperaba. Qué manera de tener que esperar, qué angustia. Estaba nervioso y un poco triste porque no sabía si iba a llegar o no, y ahora qué alivio", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Sainz, que salía último en parrilla, firmó una épica remontada en una carrera loca, con dos coches de seguridad, los abandonos de Bottas, de los Ferrari y otro más de Alexander Albon. El de Red Bull por culpa de un Lewis Hamilton que fue sancionado y perdió su tercer puesto, el cual pasó a ser del español pero tras dos horas de espera.

La FIA tardó en confirmar la clasificación por otra investigación sobre la utilización del DRS en bandera amarilla de varios pilotos, entre ellos Sainz. Finalmente, el piloto madrileño pudo celebrar su primer podio en su quinta temporada en la F1, junto a su equipo en la plataforma del trazado de Sao Paulo.

"Ahora toca celebrar. Ha habido que esperar mucho para el primer podio, más del que me gustaría, pero al final lo hemos conseguido y en qué año para McLaren, en plena remontada de McLaren, hoy también plena remontada mía. El equipo ha pasado por un momento duro pero ahora es un momento muy bueno", dijo.

Sainz se mostró contento por la moral que dará a su equipo tras unos años de muchas más sombras que luces. "Son muy buenas señales las que estamos dando, hoy he visto mucha garra del equipo, mucha hambre, con muchas ganas de volver adelante y me hace sentir especial y confiado de que estamos yendo hacia arriba", dijo.

"Esto es un plus de moral para asegurarnos de que vamos en la dirección correcta y nos ayuda a todos para seguir apretando en la fábrica y en la pista", finalizó.