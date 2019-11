Carlos Sainz: "Sabía que las dos paradas era más rápido y lo he pedido"

Publicado 03/11/2019 23:46:44 CET

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de F1 Carlos Sainz (McLaren) repasó un Gran Premio de Estados Unidos que comenzó mal por un toque en la salida y que se puso imposible con la estrategia de una sola parada, con lo que fue octavo en Las Américas, con trabajo por delante en Brasil y Abu Dhabi para luchar por la sexta plaza del Mundial.

"Ha habido que trabajar por culpa de una salida que me he quedado sin espacio en la curva 1 y me ha tocado Albon y he perdido varias posiciones. Más que varias, todas las opciones de acabar sexto o séptimo lugar que se podía haber acabado hoy. Pero cosas que pasan en las salidas y hoy me ha tocado a mí", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras la carrera.

Sainz se vio perjudicado, salvó el coche en el ese fuerte golpe pero entonces el equipo le dio a su compañero Norris las dos paradas. "Cuando en las salidas arriesgas, que es lo que siempre hago, va a haber días que sale bien y otros días que no. Después vas en tráfico gastando rueda, hemos tenido que hacer la parada y con la rueda dura iba muy bien", afirmó.

"Estaba cogiendo a Lando cuando han decido darle a él las dos paradas, algo que me apetecía hacer a mí. El equipo ha preferido mantenerme en una, asegurar ese octavo puesto y darle a Lando las dos paradas. Yo sabía que las dos paradas era más rápido y lo he pedido. Me apetecía divertirme un poco al final de carrera, con la rueda dura sabía que iba a ser un final largo. El equipo hace bien en partir las estrategias", añadió.

Sainz, que cumplía su Gran Premio 100, mantiene el séptimo puesto en el Mundial con 80 puntos, cediendo la posición con un Albon (84) que terminó quinto, pero ganándosela a Gasly (77). "Los Toro Rosso están muy rápidos al final de temporada, no es fácil. Los Renault en carrera van muy bien, no le metemos ese medio segundo que le metemos en calificación. Hay que seguir aprendiendo y ver qué podemos hacer con eso", finalizó.