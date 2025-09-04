Carlos Sainz, sobre su sanción en Zandvoort: "Estamos recabando pruebas para cambiar la penalización"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) indicó este jueves que su equipo está "recabando pruebas" para intentar cambiar la "inaceptable penalización" de 10 segundos que le impusieron en Zandvoort el pasado domingo por un incidente con el piloto de Racing Bulls Liam Lawson, además de mostrarse confiado para correr en Monza, un circuito que le "encanta".

"Pude hablar con los comisarios después de la carrera y hubo un malentendido. Me quedó claro que en cuanto tenían todas las pruebas y dónde tenían que haber mirado para tomar la decisión correcta, se dieron cuenta de que esa decisión no era la mejor. Ahora estamos intentando ver cómo podemos recabar suficientes pruebas para cambiar el resultado de la penalización", expuso el madrileño en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia en el circuito de Monza.

El piloto de Williams entiende que fue "un fin de semana muy complicado" por las circunstancias que ocurrieron, pero opina que debería "tener la oportunidad de apelarlo. "Si ha habido un malentendido, o si faltan pruebas, o falta análisis, que pueda haber tiempo para reabrir el caso y cambiarlo. Creo lo mismo que cuando acabó la carrera. Ahora lo hago desde una perspectiva más calmada, pero la penalización era inaceptable y lo dejé bastante claro", continuó.

Además, considera necesario tener "una comisión" para estos asuntos. "Las reglas ya son suficientemente complicadas, y tener distintas personas aprendiéndolas y aplicándolas no es lo mismo. Si fueran fijos, tendríamos al menos una consistencia. Tienen un trabajo particularmente complicado. Y también tienen una limitación de tiempo. Lo que pasó en Zandvoort es una consecuencia de llegar a una solución rápidamente", apuntó.

"Si solo aplicas la norma que estipula el reglamento, puedes entender por qué me penalizaron, pero cuando ves las cámaras 'on board' y entras en el detalle de lo que sucedió, se puede ver claramente por qué nunca debía haber sido penalizado. Zandvoort nos dejó claro por qué no estamos listos para dar la talla a la hora de tomar decisiones en un deporte tan complicado como este", zanjó.

En relación al Gran Premio de Italia de este fin de semana, Sainz comentó que está "disfrutando", aunque "quizás no sea el mejor coche" para conducir. "Tenemos un coche muy interesante, estoy descubriendo muchas cosas sobre él y he tenido que adaptar mucho mi pilotaje para compensar algunas deficiencias. Hay cosas que me están haciendo un piloto más completo y quizás no sea el mejor coche para pilotar, pero tiene buenas cualidades y hay que aprender a maximizarlo", aseguró.

El piloto madrileño se mostró contento por correr en este circuito porque adora ir ahí. "Es una pista a la que adoro venir, es uno de los mejores circuitos del mundo y tener aquí a todos los aficionados hace que sea aún más entretenida. Adoro tener menos carga y sentir el coche un poquito más suelto, me siento cómodo. Ha sido una buena pista para el Williams en el pasado y espero que podamos obtener un buen resultado", continuó.

Sobre el motivo por el que Monza viene bien a los Williams, afirmó que "depende del tipo de curvas". "Nuestro coche va bien en recta y frenada y curvas de 90 grados. No nos gusta una situación larga combinada de entradas y salidas. Tenemos esa limitación de equilibrio en curva que nos hace daño. Hay curvas importantes pero esperemos poder compensar ese tiempo en las curvas cortas y en las rectas", concluyó.