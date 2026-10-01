Carlos Sainz: "Sería una faena que no hubiera Dakar, sobre todo para mí porque ya se van agotando las opciones"

El piloto de 'rally-raid' español Carlos Sainz (Ford), en una entrevista a Europa Press durante el Rally de Marruecos 2026. - EUROPA PRESS

ZAGORA (MARRUECOS), 1 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Adrián Rodríguez)

El piloto español de 'rally-raid' Carlos Sainz (Ford) reconoció este jueves que sería "una faena" que no se celebrara el Rally Dakar 2027, ya que su desarrollo, previsto del 1 al 15 de enero, está en el aire por el conflicto en Oriente Medio, "sobre todo" en el caso del madrileño, porque "ya se van agotando las opciones".

"Contentos después de ayer ya hacer una buena etapa, complicada, larga, más de tres horas y media, con todo tipo de terreno, dunas, piedras. La verdad que contentos, porque estamos liderando después de esos cinco minutos de penalización", analizó el veterano piloto la tercera etapa del Rally de Marruecos en declaraciones a Europa Press.

Sainz finalizó en el segundo lugar esta tercera etapa del 'raid', con inicio y final en Zagora y 363 kilómetros de especial, y se coloca líder de la clasificación general con más de tres minutos de margen sobre el estadounidense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing). "Es una prueba importante, siempre lo decimos, es el rally donde pruebas todo para el Dakar y donde tiene que funcionar todo", expresó.

"Te puedes imaginar que a estas alturas de mi carrera deportiva, estar liderando una prueba del mundial, pues personalmente se puede decir que me siento orgulloso. Pero quedan dos días, todavía hay que seguir apretando", agregó, cuando es líder de una prueba del Mundial de 'rally-raid' por primera vez desde que llegó a Ford.

Además, el madrileño, ganador del Dakar en cuatro ocasiones (2010, 2018, 2020 y 2024), admitió que sería "una faena" que no hubiera Dakar en 2027 por el conflicto en Oriente Media. "Desde el día que acaba el Dakar estás ya pensando en el que viene, es una oportunidad al año, y sobre todo para mí, que ya se van agotando las opciones", dijo.

"Pero ojalá podamos ir. Primero que ojalá se arregle el conflicto, que no ayuda a nada. Y luego, si podemos ir, sería estupendo", afirmó Sainz, que está seguro de que "quien tenga que tomar la decisión valorará todo". "Hablará con los gobiernos, valorará la situación y hay que respetar lo que decidan", concluyó.

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