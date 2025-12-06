Carlos Sainz: "Ha sido de las 'qualies' más ajustadas de la historia"

SAINZ Carlos (spa), Williams Racing FW47, portrait during the 2025 Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix, 24th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from December 05 to 07, 2025 on the Yas Marina Circuit, in Abu Dhabi, United Arab Emirates - Photo - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha vivido este sábado a su juicio una "de las 'qualies' más ajustadas de la historia" de la Fórmula 1, ocupando el duodécimo puesto de cara a la parrilla dominical del Gran Premio de Abu Dabi, vigesimocuarta y última cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Espectacular, yo creo que ha sido de las 'qualies' más ajustadas de la historia. En Q2 una décima separaba P6 a P15 y yo estaba en ese medio, que 30 milésimas me ponían séptimo u octavo y 30 milésimas me ponían el 15. Siempre hay rebufos o cosas que, si cogieses, pues pasas fácil a Q3. Pero así ha sido", declaró Sainz desde el 'corralito' de pensa en el circuito semiurbano de Yas Marina.

"Creo que se ha escapado [la Q3] por ocho milésimas o una cosa así. El caso es que hemos hecho muy buen progreso de los problemas que habíamos tenido en Libres 1, Libres 2 y Libres 3. Parecía que éramos más coche de Q1 que de Q3 y luego en la 'qualy' nos hemos quedado solo a muy poquito de la Q3", añadió el piloto madrileño.

En este sentido, dijo estar "contento con los pasos adelante que hemos hecho durante el fin de semana". "Creo que mañana se puede luchar ,así que con ganas de la última carrera y contento con mis vueltas de 'qualy'", apostilló antes vaticinar que afrontará el domingo "arriesgando un poquito" en la salida porque "eso lo vamos a intentar".

Además, resumió su creciente 2025. "Muy contento con esa decisión, con ese paso a Williams. Yo me acuerdo llegar aquí el martes al circuito vestido de blanco sin 'sponsors' en el mono y con un casco blanco y la gente como que sentía pena por mí, mientras que yo ya: 'Creo que este equipo es para mi futuro, creo que va a ser bueno'. Pensaba así realmente. Y mira, un año después hay tres podios y un buen año para empezar mi etapa en Williams", concluyó Sainz desde suelo abudabí.