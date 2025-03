Carlos Sainz: "Simplemente me apetece hacer funcionar el proyecto de Williams y nada me haría más ilusión"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto madrileño de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó este jueves que "nunca" ha estado "tan mentalizado y con tantas ganas" de empezar una temporada como en este 2025, un año en el que "simplemente" le "apetece hacer funcionar el proyecto de Williams", mientras que su padre aseguró que su hijo es "uno de los mejores pilotos de F1" y reconoció su "talento".

"Con más ganas y determinación que nunca. Yo creo que va a ser un año complicado, teniendo en cuenta de dónde vengo. El estado en el que estamos en Williams, el estado en el que está el equipo, todavía falta para llegar al nivel al que queremos llegar, que es volver a luchar algún día por podios y victorias", comentó el piloto madrileño en una entrevista a GQ sobre una nueva temporada en la F1 a los mandos del bólido azul.

No obstante, Sainz reiteró que eso no va a hacer que bajen sus "ganas" y su "motivación", "solo porque la oportunidad de ganar o de hacer un podio este año sea extremadamente complicada". "De hecho, ha tenido casi el efecto contrario en mí, y tengo más ganas e ilusión que nunca de empezar esta temporada y, sobre todo, de ver hasta dónde podemos llegar juntos. Eso me motiva muchísimo, nunca he estado tan mentalizado y con tantas ganas de estar ya ahí", expresó.

"Quiero seguir demostrándome a mí mismo que allá donde voy puedo seguir ganando carreras y que puedo marcar esa diferencia, y que un piloto tiene que saber también adaptarse a todas las situaciones y sacar adelante el máximo partido de lo que se le dé. Sería para mí de las mayores satisfacciones de mi vida si algún día puedo llegar a hacer cosas grandes con Williams, y en eso es en lo que me estoy centrando y eso es lo que me motiva. A mí simplemente me apetece hacer funcionar ese proyecto y nada me haría más ilusión", agregó.

Y evitó hablar de posibles vetos en grandes equipos para 2025, algo que "nunca se sabrá". "Yo solo sé que al final un equipo como Williams confió en mí desde el principio y me puso encima de la mesa una oportunidad muy bonita de hacer funcionar este proyecto. Y yo, cuando entendí que era mi mejor opción, no dudé en ir hacia adelante. Luego, si me vetan o no, al final es algo anecdótico. Y si lo hacen, es una buena señal. Sinceramente no sé si ha sido el caso", comentó.

Al ser una charla en GQ junto a su padre, Sainz 'Jr' reconoció que con el paso de los años ha aprendido a valorar más la carrera del piloto de Ford. "Cuántos más años pasan, más te das cuenta de lo difícil que es llegar a la élite, luego ganar en la élite y luego mantenerse en la élite y ser competitivo o profesional durante tantos años. Cuando eres joven no lo ves, no te das cuenta, piensas que todo va a ser fácil, que todo va a ir rodado con la experiencia", explicó.

"A medida que pasan los años empiezas a valorar lo difícil que es mantenerse ahí, sobre todo al nivel que está el deporte de élite hoy en día, con la cantidad de talento que hay, con jóvenes siempre llegando. Los estándares no paran de subir y ser capaz de mantenerte ahí es algo que cada vez admiro más. Y encima siguen pasando los años y lo sigue haciendo y sigue estando ahí. Tiene todavía más mérito, se va acumulando", agregó.

El ex de Ferrari tiene una actitud hacia el deporte "viene de la educación" que su padre le ha transmitido. "Y también la profesionalidad con la que lo afrontas, no solo tener una actitud positiva, de atención al detalle, sino ser lo más profesional posible de cara a tu equipo, a ti mismo, en la forma en la que te comportas en ese entorno. Y eso lo he intentado aplicar", confesó.

"Me enorgullece cuando me dicen que me parezco mucho a mi padre en ciertas cosas, lo veo como algo muy positivo, porque estamos hablando de uno de los mejores deportistas de la historia de España, con una fama y un valor que todo el mundo sabe apreciar. Cuando me lo dicen, sinceramente, me gusta mucho", reveló Sainz.

El madrileño defendió que lo que más admira de su padre es "la ilusión y la profesionalidad que sigue teniendo a sus 62 años, la ilusión de tener la oportunidad de ganar". "Le sigue gustando ganar, sentirse competitivo, pero podría apoyarse solo en su talento y su experiencia, y en lugar de hacer eso, que sería lo fácil, se sigue apoyando en su profesionalidad, en su esfuerzo y en su disciplina. A sus 62 años, en vez de pensar que el talento y la experiencia le van a llevar a victorias, se apoya en lo que cuesta más, que es la disciplina y la profesionalidad", dijo.

Su padre también expresó que intenta transmitir a su hijo lo que le "ha servido y funcionado", su "experiencia, "la fórmula, si es que existe, a tener cierto éxito". "Hablamos de cosas muy generales, como la disciplina, hacer un buen plan, tener unos objetivos, analizar, tener esa atención al detalle casi obsesiva, de trabajar, de no bajar los brazos...", enumeró.

"Para mí es uno de los mejores pilotos de Fórmula 1. Recientemente, he podido probar un Fórmula 1 y sé de lo que hablo. Al fin y al cabo es también mi profesión, aunque sea otra especialidad. Admiro obviamente el talento, eso está claro, pero admiro también la forma como afronta los problemas, cómo sabe qué hacer en los momentos difíciles, el respeto que tiene por el deporte, por sus compañeros, por la gente. Es un respeto con humildad", elogió el campeón del Dakar en 2024.

En esa edición lo ganó con Audi, mientras que en 2025, con Ford, tuvo que abandonar. "Le hubiera dado una patada al coche, a cualquiera que se te acerque, a ti mismo, porque en el fondo el último responsable eres tú por un pequeño error. Pero con el tiempo lo vas digiriendo, analizas. A pesar de que sea veterano, lógicamente sigo aprendiendo. Enseguida pasas página para tratar de enfocarte y tener un nuevo reto que te dé esas ganas, esa ilusión, esa gasolina para dedicar tu energía todos los días hacia ese nuevo reto", concluyó.