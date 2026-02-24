Carlos Sainz: "A esta temporada le pido progreso"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz en un acto con Estrella Galicia 0,0 - EG00

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz afronta el inicio del Mundial 2026, que arrancará del 6 al 8 de marzo en Australia, con el deseo claro de "progreso" para su segunda temporada con el equipo Williams, en un curso marcado por el nuevo reglamento técnico y por la llegada de Estrella Galicia 0,0 como patrocinador y cerveza oficial de la escudería británica.

En una entrevista facilitada por Estrella Galicia 0,0 y recogida por Europa Press tras un acto celebrado en Madrid, el madrileño aseguró que su mayor deseo es "ver progreso y ver desarrollo", en un año que se presenta exigente para el equipo. "Si desarrollamos bien el coche este año y progresamos de la carrera 1 a la 24, seremos de los equipos que más progresen. Quiero ver eso, que es en lo que más me voy a centrar, y luego ya habrá tiempo de hacer valoraciones a final de año", afirmó.

Tras una pretemporada en Baréin que calificó de complicada, Sainz reconoció que el invierno ha sido "más complicado" de lo que esperaban y que el inicio de curso "va a ser duro". "Vamos a tener que remar muy duro para ir mejorando durante el año el coche y acabar el año mejor de lo que lo vamos a empezar, espero", explicó, antes de emplazar a la primera carrera para medir fuerzas con el resto de equipos bajo la nueva normativa.

Con once años de experiencia en la Fórmula 1 y paso por cinco equipos, el piloto español confía en su capacidad de adaptación en un contexto de cambios técnicos. "He estado en varios cambios de reglamentación y todos llevan cierto tiempo de adaptación. Confío en poder adaptarme rápido y estar al pie del cañón desde la primera carrera", apuntó.

Además, reivindicó su papel dentro del proyecto como uno de los referentes del equipo. "Somos dos pilotos líderes, pero con mi experiencia creo que puedo aportar y ayudar a encontrar el camino necesario para ser competitivos y volver a estar luchando por victorias con Williams algún día. Voy a intentar liderar y guiar de la mejor manera posible para ver en qué dirección tenemos que ir para mejorar el coche", señaló.

Sainz también valoró la consolidación del vínculo con Estrella Galicia 0,0, que le acompaña desde sus inicios en el mundo del motor. "Es un orgullo que una marca española me haya acompañado no solo en los cinco equipos de Fórmula 1 con los que he competido, sino también en categorías anteriores como la GP3 y las World Series by Renault. Sin ese apoyo en esos años clave, habría sido mucho más difícil llegar adonde estoy ahora", agradeció.

En lo personal, destacó que, tras más de una década junto a la marca, lo que no ha cambiado son "las ganas y el disfrute" cada vez que se sube al coche. "Sigo disfrutando mucho del motorsport, de subirme a un Fórmula 1 unos 150 días al año, lo que es un privilegio. Esa ilusión no se ha ido", subrayó, aunque admitió que la madurez le ha dado "otra perspectiva y otra mentalidad" para entender la competición.

Por otro lado, se mostró ilusionado ante la futura celebración de un Gran Premio en Madrid, en el nuevo circuito de Madring. "Me hace muchísima ilusión tener mi Gran Premio 'de casa' a veinte minutos de donde he crecido. Es un orgullo y me va a hacer mucha ilusión", confesó, convencido además de que la cita contribuirá a seguir impulsando la afición en España. "En los últimos años la Fórmula 1 en España ha crecido muchísimo. Hay más gente joven que nos sigue a todos lados y poder darles la oportunidad de vivirlo en Madrid creo que será muy positivo", concluyó.