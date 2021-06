Carlos Sainz: "Todavía estamos con problemas para ser competitivos"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) reconoció que no espera sorpresas en el Gran Premio de Francia este fin de semana, después de confirmar en Bakú que todavía están "con problemas para ser competitivos" y pelear con los mejores.

"He tenido el fin de semana libre, he intentado descansar, pasar tiempo en casa, ahora tenemos un triplete y es importante estar fresco, va a ser duro para todos. Tenemos que prepararnos y gestionar bien la energía", dijo en la rueda de prensa oficial.

El madrileño afronta un tramo decisivo de la temporada tras un baño de realidad en Bakú. "En lo personal fue el fin de semana más frustrante de la temporada porque no acerté ni el sábado ni el domingo. Conseguimos estar con los líderes por la pole y en la carrera volvimos a estar donde podemos", apuntó.

"La carrera nos ayudó a calmar nuestras expectativas y a darnos cuenta de que no estamos donde queremos, que todavía estamos con problemas para poder ser competitivos", añadió, antes de referirse a la cita en suelo francés.

"Es una pista que me traer buenos recuerdos por las World Series de Renault. En Fórmula 1 he conseguido puntos y es una pista que siempre me ha ido de manera decente aunque no sea de mis favoritas, me adapto bien. La foto competitiva de Bakú será parecida, volveremos a luchar con los Alfa, McLaren y Alpine", reconoció.