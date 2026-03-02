Carlos Sainz: "Tuve que demostrar que la decisión de Williams era correcta, me divierte superar contratiempos"

Carlos Sainz, Formula 1 driver, attends an interview for Europa Press during the Estrella Galicia 0,0 meeting at Espacio Jorge Juan on February 23, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz recuerda que el año pasado tuvo que "demostrar que la decisión de ir" a Williams "era la correcta", con los podios de final de temporada, que le supieron "mejor" que los conseguidos con Ferrari, pero reconoce que "tener que superar contratiempos" es "la historia" de su "vida" y algo que le divierte.

La pretemporada del 'Gran Circo' finalizó con muchas dudas y mucho camino por recorrer para Williams y para Alex Albon y Carlos Sainz, quien directamente habló de un monoplaza que está "muy verde". Un frenazo en el optimismo que aceleraron los tres podios --dos en domingo y uno en Sprint-- del madrileño en la recta final de 2025, y que ahora parecen muy lejanos por el cambio revolucionario de normativa.

Pero Sainz sabe lo que es encontrarse obstáculos en este deporte. "La vida es así, yo creo que todo el rato te ponen una piedra y te tienes que recuperar. El año pasado estaba el hecho de tener que demostrar a todo el mundo la decisión de Williams, que era la correcta, con esos podios y demostrarme a mí mismo que también era capaz de ser ese primer piloto", afirmó en una entrevista a Europa Press tras un acto con Estrella Galicia 0,0.

"Este año la piedra va a ser recuperarnos de un inicio de temporada duro y estoy seguro que al año siguiente me pondrá otra piedra... Es un poco la historia de mi carrera deportiva, me divierte tener que superar estos contratiempos. Ojalá algún año tener un coche perfecto para ganar el Mundial, que ojalá me llegue en algún momento de mi carrera, pero mientras que no, tendré este tipo de objetivos que me motiven", añadió.

El madrileño, de 31 años, celebró en las últimas ocho carreras los terceros puestos en Azerbaiyán y Catar, además de otro 'cajón' en la Sprint en Austin. Unos resultados positivos que saboreó más que los éxitos en el pasado. "El podio con Williams supo mejor que cualquier otro podio de mi carrera. Pondría igual los de McLaren, porque era un equipo que estaba en una situación similar", comentó.

"Mientras que los podios en Ferrari eran más por obligación, que es lo que hay que hacer en Ferrari, en Williams fueron más una sorpresa y, sobre todo, un regalo también de mi parte al equipo por todo el esfuerzo que se hizo el año pasado con el coche, que creo que nos hizo a todos muchísima ilusión", explicó el piloto español.

Carlos Sainz también vive algo alejado de las críticas y aquellos que no valoran su carrera deportiva. "Habrá gente que me valore muchísimo, incluso más de lo que me merezco, y luego habrá otra que no me ponga nada en valor y sea contraria, anti a lo que soy yo. Sinceramente, me da igual, no me quita el sueño y no me lo voy a quitar nunca", defiende.

"Lo único que intento es disfrutar todo el apoyo de la afición española que tengo, que es muchísimo, lo intento absorber y que me ayude a mejorar en el día a día. Lo que me tiene que importar es cómo me considera la gente que sabe, los jefes de equipo, los ingenieros con los que trabajo, todo el mundo que ha podido trabajar directamente conmigo, que tenga una buena opinión y una buena valoración", advierte el madrileño.

Finalmente, Sainz no se atreve a aventurar hasta cuándo estará en el Mundial y si se ve con más de 40 años pilotando al más alto nivel. "No tengo la bola de cristal para saber si con 42 años me va a seguir apeteciendo competir o no, tendré que ver la F1 de entonces, ver a qué nivel estoy y evaluar si estoy listo para luchar por un Mundial. Si estoy al nivel que estoy ahora y con las ganas que estoy ahora, da por hecho que no tendré por qué retirarme", concluyó.