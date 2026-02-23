Carlos Sainz: "El Williams se puede mejorar en todo, está muy verde"

Carlos Sainz, Formula 1 driver, attends during the Estrella Galicia 0,0 meeting at Espacio Jorge Juan on February 23, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) aseguró este lunes que el FW48 "se puede mejorar en todo", porque está "muy verde", aunque el madrileño "sabía que algún bache tenía que llegar" con el equipo inglés, porque "no todo iba a ser bonito".

"Williams me ha dado la oportunidad de luchar por podios a final de 2025 y muchos no lo creyeron, ni yo al principio, dices 'te han prometido el oro y el moro y no te han dado nada', las cosas hay que valoraras con perspectiva. Hasta diciembre del año pasado estábamos contentos con esa decisión y luego han sido tres meses muy duros, efectivamente no se han hecho las cosas bien, no hemos llegado lo preparados que teníamos que llegar", confesó en un acto de su patrocinador Estrella Galicia 0,0 en Madrid.

Pero Sainz admitió que, cuando firmó con Williams, "sabía que algún bache tenía que llegar". "No podía ser todo tan bonito ni ir todo tan bien. Y ese bache está pasando ahora mismo. Lo más importante es ver dónde acabamos este año después de este bache, la capacidad de reacción", apuntó.

"El Williams se puede mejorar en todo, es un coche que está muy verde. La fiabilidad es lo único que se ha portado bien en Baréin, pero hay que mejorarlo en todo", agregó el madrileño sobre el estado del FW48 antes de que arranque la temporada en Australia el próximo 6 de marzo.

"Tenemos una aproximación de dónde estamos, pero hasta que no descarguemos los coches en Australia y todos saquen el máximo rendimiento del motor no lo sabremos. No estamos a la altura de donde estábamos el año pasado, ha sido un invierno muy duro, pero eso no quiere decir que esa vaya a ser el tónica de la temporada. Me gustaría estar como el final del año pasado o por encima", prosiguió un Sainz que reveló "problemas de producción" en Williams antes del 'shakedown' en Barcelona.

Aunque Sainz instó a los aficionados españoles a seguir apoyando este 2026. "Les va a tocar esperar. Pero el aficionado de F1 ya se ha convertido en aficionado al deporte haya o no un español luchando por estar en el podio. La gente disfruta las carreras y no solo las ve para ver a su equipo o su piloto. Que no descarten sorpresas, porque siempre las va a haber en un cambio de reglamentación, va a haber carreras locas. Todo el mundo está con ganas de ver lo que pase en Australia, creo que va a ser divertido, van a pasar muchas cosas", auguró.

"Hay que esperar, hay que ver carreras. No hay que explicarle al aficionado todo lo que hacemos, muchas cosas ni las entendemos nosotros... Hay cosas extremadamente complejas. Hay que esperar 5-6 carreras, ver si son divertidas, si hay más espectáculo, si nos divertimos más, y entonces, si no me gusta lo que llevo y veo, será el primero en apoyar una dirección u otra", comentó sobre la nueva reglamentación.

Porque el madrileño "todavía" está posicionado respecto al nuevo reglamento, aunque es "más de la opinión de que tirar piedras sobre tu propio tejado nunca ha sido muy astuto". "Criticar tu propio deporte... Soy partidario de criticar en privado a los que mandan, o al revés y les digo que me encanta. Criticar abiertamente crea un círculo vicioso porque los periodistas compran al piloto, hasta que llegamos a una carrera y el espectáculo está bien. En 4-5 carreras daré mi opinión. Le pedí a la FIA y la FOM que tenga la mano abierta por si nos hemos equivocado", reveló.

"Si no me gusta o no me motiva, seré el primero en ir con Verstappen a hablar con Domenicali o Ben Sulayem y decirle que esto no funciona, que nos hemos equivocado y esto no va a ningún lado. Pero no es el momento, no toca juzgar sin ni siquiera haber corrido una carrera", defendió.

Sainz entiende que "todo el mundo esperaba que este cambio" de reglamento "pudiera ayudar a que los equipos de la zona media-baja se acercaran a equipos 'top'", pero los que "están bien formados aprovechan para dar un paso adelante" respecto a "los que no están tan carburados". "Y el resto falla en tonterías que te hacen aprender, y ahí estamos nosotros. Hemos fallado en dos-tres cosas claves a la hora de construir un coche de F1 'top'", lamentó.

"Todos los de arriba se han guardado. Nadie me cuenta nada, y eso que he preguntado por ahí... Es imposible saberlo, no lo saben ni los mejores estrategas de la F1. Pasado mañana voy al simulador y de ahí a Australia, y lo único que me preocupa es hacer al Williams más rápido, no lo que ha hecho el resto en Baréin", reiteró sobre cómo llega cada equipo al inicio de temporada.

Sainz, embajador de Madring, ve complicado saber si estará "para pelear por cosas mayores en Madrid". "Quedan muchas carreras, mucho desarrollo, quizá sea el año en el que más desarrollo va a haber en la F1", avisó, antes de dirigirse a los vecinos de Valdebebas que protestan contra la celebración del Gran Premio en la capital española el próximo mes de septiembre.

"Les digo que le den una oportunidad, decir que no a algo que nunca ha estado tan cerca de la ciudad... Prefiero esperar, a ver si ha ayudado al negocio local, al nacional. La F1 hace ruido y trae mucha gente, pero también otras cosas buenas, y sino pues ya lo siento, pero soy piloto y siempre voy a apoyar que haya una carrera en Madrid", sentenció.

Sainz se ve como un piloto al que le gusta "ayudar al equipo, no solo decirlo, sino ofrecer soluciones, ir a la fábrica, estar presente, que al gente sienta que estás encima". "No ser un piloto que acaba la carrera y te vas a tu casa y apareces en la siguiente carrera. Me gusta organizar reuniones con los departamentos, llamar por teléfono, y la F1 actual es un deporte en el que es muy fácil acomodarse, porque hay tantas carreras que solo te apetece llegar a casa y descansar hasta la siguiente", criticó.

"Te meten en el cajón de piloto trabajador, 'es rápido por que es trabajador', pero en la 'qualy' en Las Vegas en mojado trabajar da igual, es talento, y no hice 'pole' de milagro. Todos somos rápidos, tenemos talento, y yo intento marcar la diferencia con trabajo. Un equipo no te ficha solo por ser trabajador", reivindicó.

Finalmente, agradeció el apoyo de Estrella Galicia. "Ha estado conmigo en los cinco equipos en los que he estado, es una marca España que me acompaña por todo el mundo. Es espectacular el crecimiento de la marca, y hemos ido creciendo muchísimo juntos. Estoy con ganas de ser campeones juntos", dijo.

Mientras que Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, deseó un "año bueno" al madrileño. "Estamos deseando todos que empiece, hay tanta rumorología, tantos cambios... Seguro que Mercedes es muy buen motor y Williams, una magnífica escudería", elogió.

"Estábamos destinados a encontrarnos. Tengo mucho cariño a Carlos. En Estrella Galicia hemos cumplido muchos sueños en motor, nos queda uno por cumplir, que es estar con Carlos cuando sea campeón de Fórmula 1. Sigue teniendo hambre, y alguien tiene poner la cerveza esa noche", bromeó.