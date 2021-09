Carlos Soler: "Para Suecia tampoco será sencillo"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española Carlos Soler lamentó el "error" que protagonizó, justo después de marcar, en la derrota (2-1) ante Suecia este jueves en un camino hacia el Mundial que aunque se complica sigue abierto a luchar por el primer puesto.

"Es una derrota dura. El inicio ha sido muy bueno pero después del gol nuestro la siguiente jugada no nos hemos entendido Busquets y yo, ha sido un error. Ha sido una pena. Durante el partido es cierto que muchas transiciones nos han hecho peligro, sabíamos que tenían dos delanteros muy rápidos", dijo en rueda de prensa.

El debutante con España en Solna marcó el tanto visitante pero después estuvo en el error del 1-1. Soler explicó que, después de perder el liderato del Grupo B, tienen ahora que esperar el tropiezo de Suecia para optar al billete directo a Catar 2022. "Lo hemos intentado, ha habido más acercamientos que tiros, solo queda ganar todos los partidos y que Suecia pinche", afirmó. ` "La repesca no sería fácil, pero tenemos que pensar en corregir lo que hoy no ha salido bien. Hacía mucho tiempo que España no perdía un partido de clasificación para un Mundial, nos toca vivir esto, levantarnos e intentar ganar lo que queda", añadió.

"Esto es fútbol y nadie esperaba que nosotros empatáramos contra Grecia o perdiéramos hoy, pero puede pasar cualquier cosa. Suecia tiene rivales que se encierran atrás, les tocará proponer y tampoco les va a ser sencillo", insistió.