Carlos Vicente: "Tenemos la convicción de que podemos sacar un buen resultado ante el Real Madrid"

El atacante del Deportivo Alavés, imagen de New Balance. - ADRIAN RUIZ HIERRO / NEW BALANCE

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El atacante del Deportivo Alavés Carlos Vicente defendió que la plantilla 'albiazul' tiene "la convicción" de que pueden "sacar un buen resultado" contra el Real Madrid este domingo en Mendizorroza, ante los que deben "ser muy sólidos atrás" y "estar acertados arriba", al "100%".

"Es uno de los mejores clubes del mundo y de la Liga. Tienen jugadores espectaculares y son esos partidos que sueñas jugar desde pequeño, contra equipos que nunca imaginas que llegarás a enfrentar. Es una motivación enorme, un premio a mucho trabajo. Es una oportunidad muy importante. Todo el mundo lo vive con ilusión y con muchas ganas. Además, tenemos la convicción de que podemos sacar un buen resultado", expresó el extremo en una entrevista a la marca New Balance.

Para el maño, "la clave" ante los blancos "es ser muy sólidos atrás" y "estar acertados arriba". "Son las bases del fútbol, pero en estos partidos se acentúan aún más porque son rivales que perdonan muy poco y necesitas estar al 100%. A nivel ofensivo, es fundamental ser muy eficientes para poder manejar bien el partido", analizó.

"Hay un jugador que está destacando por encima de todos en el Real Madrid, y es Mbappé. Está claro que es un futbolista extraordinario, con muchísimas cualidades. No hace falta decir mucho más porque todos lo conocemos, pero al final también es humano y puede tener días menos buenos. Ojalá el domingo sea uno de ellos", deseó.

Vicente destacó que la temporada está "siendo dura y complicada" para el Alavés, que se enfrenta al Real Madrid este domingo, a las 21.00 en Mendizorroza, "pero también bonita". "El equipo ha funcionado bien en varios tramos y partidos, y el míster nos tiene muy enchufados. Es un año de aprendizajes y momentos especiales. Si la suerte nos acompañara un poco más, pienso que merecemos tener más puntos. Ojalá podamos aspirar a más", apuntó.

"Es el único equipo de la región que juega en Primera, algo que ya lo hace especial, creo que la gente, la afición y lo que representa el club aquí es realmente bonito y distinto. Nuestra afición destaca porque nunca deja de animar; es algo muy especial y muy cercano para el jugador. Es difícil encontrarlo en estas categorías, y aquí se consigue", celebró.

Y es que la "conexión" de los jugadores con la afición "es muy especial". "La gente aquí es muy cercana y se hace querer muchísimo. Siempre nos animan y nos apoyan. Es difícil explicarlo si no lo vives. No deberíamos normalizar una afición así porque no es lo habitual; es algo muy complicado de encontrar. Aquí la gente siente que pertenece a algo más grande que un equipo de fútbol, y lo demuestran cada fin de semana", agradeció.

"Al equipo, lo veo muy bien, aunque a veces la tabla pueda hacer pensar lo contrario. Las sensaciones son distintas a otros años: sentimos que podríamos estar más arriba con un poco de suerte o siendo más fiables en ciertos partidos. Estamos satisfechos, pero queremos más y seguir sumando. Podemos hacerlo y afianzarnos en la parte alta. Pero no debemos olvidar que esta categoría es muy difícil", agregó.

Finalmente, Vicente abordó su nivel actual, sintiéndose "muy bien" y ayudando al equipo "al máximo siempre". "En cuanto a cifras, creo que estoy a buen nivel porque llevo bastantes goles y asistencias. Pero los jugadores siempre queremos más, y sé que tengo margen de mejora. Mi objetivo es mantener y mejorar mis registros porque es importante para el club, para el equipo y para mí mismo", concluyó.