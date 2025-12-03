Carmen Weiler, campeona de Europa de 200 espalda en piscina corta

Archivo - Carmen Weiler Sastre of Spain competes during Women's 200m Backstroke Semifinals of the Swimming on Paris La Defense Arena during the Paris 2024 Olympics Games on August 1, 2024 in Paris, France. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

La nadadora española Carmen Weiler ha conquistado este miércoles la medalla de oro en la prueba de los 200 metros espalda durante el Campeonato de Europa en piscina corta, que se está disputando en Lublin (Polonia), gracias a un tiempo de 2:01.66.

Ese registro de Carmen Weiler en la línea de meta significó también un nuevo récord de España, ganando la final por delante de la británica Katie Shanahan, que se colgó la medalla de plata con 2:02.79, y de la francesa Pauline Mahieu, que se adjudicó el bronce con 2:03.02.