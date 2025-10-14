Carnero expresa el "honor" de tener a España y asegura el aliento del vallisoletano en Zorrilla

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha expresado el "honor" que significa para la ciudad que la selección absoluta de fútbol juegue aquí y asegura el aliento del aficionado hacia España esta noche en el estadio José Zorrilla.

"La ciudad da la bienvenida a España", ha señalado en declaraciones junto al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, realizadas esta mañana en la Plaza Mayor horas antes del encuentro ante Bulgaria correspondiente a la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026.

Carnero ha subrayado el "interés" de Valladolid por "cualquier acontecimiento que tiene que ver con el deporte". "Y si encima ese acontecimiento es ni más ni menos que tener aquí la presencia de la selección española de fútbol, la absoluta, pues más que más", ha añadido.

Al hilo de estas palabras ha agradecido a la Federación que haya pensado en Valladolid para acoger el encuentro y augura que irá "estupendamente" en una ciudad que está "volcada".

"Fijaros la hora que es y cómo tenemos la fanzone aquí en la Plaza Mayor. Y esta noche va a ser un partido, sin lugar a dudas, muy bonito porque, entre otras cosas, Valladolid lo va a alentar. Valladolid lo va a alentar como hace siempre en cualquier evento y acontecimiento que se produce en nuestra ciudad. Hace poco celebrábamos la Vuelta Ciclista y hoy vamos a tener un partido que estoy convencido que va a ser maravilloso desde el punto de vista de lo social y lo deportivo. Y, por supuesto, espero que acompañe también el resultado, como no puede ser de otra manera", ha apuntado.

Por su parte, Louzán ha señalado que la llegada del combinado nacional es una "apuesta personal" del regidor y su corporación y ha recordado que hace días presentaba con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, un acuerdo de patrocinio de Tierra de Sabor.

"Las cosas van por el buen camino, en línea tanto de cómo está la selección ahora mismo, como también en relación a los patrocinios. Porque hay una apuesta y confianza. Hay una apuesta por parte de los patrocinadores y hay confianza en el trabajo que se está haciendo y, sobre todo, en la marca España", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras, ha insistido en que son una "gran marca a nivel mundial". "Y creo que, en este sentido, tenemos que seguir garantizando esa estabilidad y esa generación de confianza para que todos, de alguna manera, seamos un referente, especialmente para ellos", ha abundado.

Por último, ha recordado que la selección ha visitado la Comunidad en once ocasiones, seis de ellas en Valladolid. "Estamos muy contentos", ha finalizado.