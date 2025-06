Carolina Marín: "Mi principal objetivo ahora es disfrutar de cada una de las cosas que hago"

Archivo - Carolina Marin looks on during the presentation of the COE-UCAM athletes for the Paris 24 Olympic Games celebrated at the headquarters of the Spanish Olympic Committee COE on March 24, 2023 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín dejó claro este jueves la importancia de tener apoyos económicos sobre todo "en un deporte minoritario" como el suyo y, por otro lado, aseguró que el poder volver a entrenar es ya "una medalla de oro" tras una tercera grave lesión de rodilla que ha provocado que su objetivo sea "disfrutar de cada una de las cosas" que hace.

"Es importante tener apoyo sobre todo en un deporte minoritario en tu país y es muy mediático y popular en otros. Los deportistas nos jugamos la vida, dedicando todo nuestro tiempo a un deporte sin saber como va a salir y sin ser la única que lucha por esa medalla de oro, que quien la consigue tiene más facilidades de tener patrocinadores o gente externa que te ayude", apuntó Marín en su mesa redonda de 'Sports Summit Madrid 2025' junto al piragüista Saúl Craviotto y la jugadora de baloncesto Laura Gil.

La onubense sabe que ese tipo de ayudas son "un colchón para dejarte la vida" de cara estar "más respaldada y con una vida más 'tranquila' en el futuro". "Si dejamos el deporte cualquiera de los tres que estamos aquí vamos a seguir trabajando en algo porque no tenemos la vida garantizada, pero sí ciertas facilidades de esos patrocinadores que apuestan por nosotros", indicó.

"Además, si arriesgan en nosotros siempre van a ganar ganemos medallas o no porque también tenemos la imagen como deportista que damos a la sociedad. Los tres somos un ejemplo para las futuras generaciones para que no vean sólo las medallas sino los valores dentro como fuera de la pista o el agua", sentenció al respecto.

Preguntada por el tema mental tras haber sufrido tres graves lesiones, la campeona olímpica en 2016 reconoció que ella ha podido hablar siempre "abiertamente" de ello y de contar con "ayudas externas" desde muy joven. "Tuve mi primer psicólogo con 15 años y llevo trabajando con mi psicóloga desde 2018. La parte mental a veces se nos olvida, pero ¿es que el cerebro no se entrena?", resaltó.

"No hay que estar mal para necesitar esa ayuda. Yo estoy bien, pero quiero encontrarme mejor o conocerme más. Cuando me pasó lo de París (su grave lesión de rodilla cuando rozaba la final olímpica) no estaba para ninguna ayuda, caí en un agujero muy grande porque me parecía tan injusto por ser la tercera vez, pero mi psicóloga me hablaba de aceptar la realidad, aunque fuese una que nadie quiere, y luego dar un paso adelante y ver que venía", relató.

Por eso, tras operarse, quiso "desconectar" porque necesitaba "tiempo" para ella misma y "una pausa" con el bádminton. "Ya llevo dos meses entrenando y no me imaginaba que iba a coger una raqueta tras lo de París, cada vez que voy a entrenar ya es una medalla de oro. Mi principal objetivo es disfrutar de cada una de las cosas que hago porque no sabemos cuando es nuestra fecha de caducidad", expresó tras recibir un aplauso de la sala.

Además, no esconde el "muchísimo orgullo" que le supone el haberse convertido en un referente. "Quién me iba a decir que iba a salir de mi casa e iba a encontrarme a padres jugando con sus hijos al bádminton, eso era un sueño para mí y lo he conseguido. Ser un ejemplo es responsabilidad grande, pero el momento de la medalla es efímero y con lo que de verdad te quedas es con los valores que puedes transmitir y que la gente de la calle venga a darte las gracias", confesó.

Finalmente, habló sobre el futuro día después de un deportista al poner fin a su carrera deportiva. "No es fácil pensar en el futuro porque cuando estamos tan sumergidos en nuestra rutina cuesta mirar al mañana, pero un día hay que mirarlo. En España nadie nos regala nada, nos entregamos en cuerpo y alma y nadie nos asegura un puesto de trabajo, así que hay que plantearse un futuro porque nadie lo va a hacer por ti. Estuve muy cerca de tener el respaldo de una beca ADO y económicamente he bajado mucho por una lesión que la vida me ha puesto delante", advirtió.

GIL Y EL PASO DE "VOLVER A TENER ALGO" QUE APASIONE TRAS EL DEPORTE

Por su parte, Laura Gil habló también de los apoyos de las empresas, aunque su caso es diferente al de Craviotto y Marín, porque su deporte es "colectivo". "Estas empresas pueden ayudar porque el día X cuando se termine mi carrera me están ayudando a poder preparar el siguiente paso para volver a tener algo con lo que apasionarme y encontrar mi sentido que hasta ahora ha sido entrenar, jugar, viajar muchísimo y dormir poco", apuntó.

La pívot estudia Psicología porque le gusta "ayudar y entender a la gente" y por "haber necesitado esa figura y no haberla tenido" en su carrera. "Desde los 14 años llevo fuera de casa, rodeada de mucha gente y en ocasiones sintiéndome muy sola. Se es consciente de la importancia de la salud mental, pero vas a un psicólogo si decides ir. En mi equipo no existe porque no se le ha dado esa importancia que tiene en el día a día porque son muchas horas con las mismas personas y haciendo lo mismo", remarcó.

"Cuando era pequeña mis referentes eran siempre hombres. Hace unos años, cuando me venían los niños a pedirme autógrafos y fotos me sorprendía, y es un orgullo ser referente para esos niños, y sobre todo niñas, para poder transmitir que si quieres tener un sueño pueden conseguirlo. Con 14 años me fui de Murcia y me estoy dedicando a mi pasión, ahora somos un referente y nos tenemos que dar cuenta de que nuestros actos tienen más importancia de lo que pensamos", declaró Gil.

Finalmente, sobre el futuro laboral, la jugadora de baloncesto destaco que "no todo el mundo tiene las cosas tan claras" en muchas ocasiones. "Te centras en rendir al máximo y en ser tu mejor versión y en ese camino olvidamos lo que viene después y el tener otra cosa con la que apasionarte para seguir siendo nosotros y disfrutando de la vida", concluyó.