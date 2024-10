Carolina Marín: "Quiero olvidarme un poco del bádminton, darme el tiempo que necesite"

"Hay una ilusión muy grande, no una obsesión, con el Europeo 2026, ojalá sea en Huelva"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín confesó haber dejado a un lado su carrera mientras se recupera de la grave lesión que sufrió el pasado verano en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, tomando el "tiempo que necesite" para saber si quiere volver a "coger una raqueta" aunque tiene ya objetivos en mente.

"Estoy muy contenta con mi proceso de recuperación, de rehabilitación, cómo estoy llevando los tiempos. Disfrutando de hacer otras cosas. No sé si voy por delante, estoy cumpliendo los tiempos que me han ido diciendo. Ya voy andando sin muletas", dijo este jueves durante los II Juegos Inclusivos en Madrid.

La onubense confesó que por primera vez desde París volvió al Centro de Alto Rendimiento, pero insistió en que no quiere ni hablar de bádminton después de esa nueva lesión a las puertas de su segunda final olímpica. "Lo iremos viendo poco a poco, hacía tres meses que no pasaba por la Blume, quiero olvidarme un poco del bádminton, una vez que me recuperare, poco a poco, vaya mejor de ánimos, y tenga ganas de coger una raqueta ya llegará ese tiempo", afirmó.

"Prefiero tomarme mi tiempo, sé que esto es un evento de uno de mis patrocinadores, es algo que tenía que hacer por protocolo pero prefiero la verdad dejarlo apartado, centrarme en mis cosas, en mi recuperación, disfrutar de mi familia, abrirme más caminos para mi futuro. No hace falta correr. Es mejor ir paso a paso, el tiempo lo cura y lo dirá todo", añadió la embajadora de Sanitas en unos Juegos Inclusivos donde apuntó que el bádminton y el parabádminton pueden "crecer" juntos. "Es el mismo deporte. Esa mezcla está por ver, crecer, con este tipo de eventos se ha dado un gran paso", afirmó.

Por otro lado, Marín apuntó como hace unas semanas que en 2026 hay un Campeonato de Europa que podría ser un bonito objetivo, más si se celebra en Huelva. "Hay una ilusión muy grande, no una obsesión, con el Campeonato de Europa de 2026. Ya dije que me gustaría competir ahí, ojalá se haga en Huelva, con toda mi gente. Es una ilusión muy grande, no sé lo que el futuro me depara. No sé si mi corazón, mi alma, querrán que coja una raqueta de bádminton, quiero darme el tiempo que necesite, ya lo veremos", dijo.

Además, la campeona olímpica en Rio 2016, tricampeona del mundo y ocho veces campeona de Europa se mostró expectante ante los Premios Princesa de Asturias 2024 que se celebran en una semana y donde recibirá el galardón de los Deportes. "Se me ponen los pelos de punta, es un premio que he soñado, tengo muchas ganas de disfrutar cada minuto en Oviedo", apuntó una Marín aún emocionada por el cariño de la gente tras su doloroso final en París.

"Me he traído otra medalla, todo el cariño, la empatía de la gente. Si Carolina Marín hubiese ganado otro oro igual se daba por hecho y quizá no se valoraba todo el trabajo, el esfuerzo de detrás, pero la gente ha dado incluso más valor a las lesiones anteriores y lo que he superado para volver a estar tan cerca de lo más alto", terminó.