Carolina Marín: "Los últimos meses han sido bastante duros para mí, no quiero descartar nada"

Carolina Marin of Spain is injured during Women's Singles Semifinal of the Badminton during the Paris 2024 Olympics Games on August 4, 2024

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de bádminton española Carolina Marín ha comentado este jueves que los últimos meses han sido "bastante duros" para ella, principalmente por los dolores "punzantes" que lleva aguantando en su rodilla, y que su prioridad ahora es su "calidad de vida" y su "salud", por lo que no quiere descartar ningún escenario.

"Los últimos meses han sido bastante duros para mí y una de las principales razones era la rodilla. En los últimos vídeos os decía que no estaba bien anímicamente. Creo que ahora vais a entender muy bien una de las principales razones por las cuales todo ha sido mucho más complicado", afirmó la campeona olímpica tras ser operada por tercera vez de su rodilla.

Carolina Marín expresó que, ahora mismo, no quiere "descartar nada" y que sólo piensa en "centrarse y priorizar" su rodilla. "Tengo seis semanas por delante para recuperarme. Quiero afrontarlo de la mejor manera posible, siendo positiva, pero siendo consciente también de lo que tengo", añadió.

La siete veces campeona de Europa explicó que su prioridad ahora es "la calidad de vida y la salud". "Llevo muchos meses aguantando un dolor muy punzante sobre todo en el menisco interno, aunque me han tocado también el menisco externo", apuntó.

Por último, la onubense subrayó que está "muy contenta" por la operación porque los médicos le han "ayudado mucho". "Ahora ya toca afrontar la primera semana con muletas. Son seis semanas en total de recuperación, y estoy con ganas de recuperar musculatura poco a poco", concluyó.