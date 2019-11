Publicado 14/11/2019 19:28:04 CET

El Carranza quiere una fiesta y el primer puesto La selección española inicia su adiós al 2019 recibiendo a Malta en busca de volver a la senda de la victoria

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol iniciará este viernes en el Estadio Ramón de Carranza (20.45 horas/La1) su despedida del año 2019 con la disputa de su penúltimo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, un choque teóricamente sencillo ante la modesta Malta y que debe servir para certificar la primera plaza del grupo, para además volver a la senda de la victoria.

España cerrará su actividad futbolística del año con el mayor empeño de concluir otra fase de clasificación invicto. Sería la cuarta de las últimas cinco si no sufre ningún tropiezo ante Malta, que parece poco probable, ni el próximo lunes ante Rumanía, un rival que podría ser más peligroso, no sólo por su calidad sino porque podría estar jugándose el segundo puesto que da acceso al torneo continental.

También está en liza ser uno de los mejores primeros de los diez grupos de clasificación para optar a ser uno de los cabezas de serie en el sorteo del próximo 30 de noviembre en Bucarest. Para ello, es vital ganar los dos partidos y además hacerlo por el mejor resultado posible.

Y esto es lo que habrá intentado transmitir el seleccionador Robert Moreno para evitar relajaciones, principalmente ante un rival de mucho menor potencial como Malta, que no se juega nada salvo esquivar la goleada en un Ramón de Carranza que, 13 años después de albergar el amistoso ante Rumanía, presentará un lleno absoluto que sirva también de motivación para los internacionales.

Además, el anterior parón no fue tan positivo pese a lograr la clasificación para la Eurocopa. España no fue capaz de ganar ni en Oslo, donde lo tuvo muy cerca, ni tampoco en Solna, donde lo tuvo lejos, y las primeras críticas a la figura del técnico comenzaron a sobresalir por la floja imagen ofrecida en ambos encuentros.

Moreno ha replicado que deben responder con trabajo para enganchar a la afición y los jugadores saben que es su rendimiento el que les mantendrá en el equipo por lo que cada minuto es muy válido. En este sentido, el duelo ante Malta puede servir para que los menos habituales tengan minutos para demostrar sus condiciones.

UN POSIBLE ONCE NOVEDOSO

De todos modos, entre los titulares que no faltarán estará casi seguro el capitán Sergio Ramos, que recibirá un homenaje en la previa del encuentro por su récord de 168 internacionalidades con la 'Roja'. Junto a él, ausente por sanción ante Suecia, se volverá a abrir la terna para acompañarle entre Raúl Albiol, Íñigo Martínez y el joven Pau Torres, que está en su mejor oportunidad para debutar.

Algo similar le puede pasar a Pau López en la portería, otra zona donde el debate se reabrió tras la titularidad de David de Gea ante Suecia y su gran partido hasta lesionarse. El portero de la AS Roma, fijo como tercero de la terna, sólo tiene en su haber una veintena de minutos en el amistoso de 2018 ante Bosnia hasta este momento. Dani Carvajal y Jesús Navas pugnarán en el lateral derecho y José Luis Gayà y Juan Bernat en el izquierdo.

En el centro del campo, estos dos partidos servirán para comprobar si la suplencia de Sergio Busquets, prácticamente indiscutible, en el último partido en favor de Rodri Hernández fue algo puntual o el madrileño le puede ya inquietar al de Badía en la posición de '5'.

Robert Moreno maneja muchas opciones para completar su mediocampo, mientras que arriba no podrá contar con su jugador más habitual, Rodrigo Moreno, y la necesidad de marcar goles debería colocar en el 'once' a Álvaro Morata, que lleva seis partidos consecutivos marcando con el Atlético de Madrid y que ya firmó el doblete de la victoria en La Valeta. El choque puede ser una buena oportunidad para ver el debut de Dani Olmo, novedad en la lista y despuntando con el Dinamo Zagreb.

Por su parte, Malta tendrá complicado evitar acabar como colista tras perder su particular 'final' de la anterior jornada ante las Islas Feroe (1-0). Pese a no jugarse nada, los hombres de Raymond Farrugia se encerrarán atrás en busca al menos de marcar algún gol, lo que no han hecho ante la selección española en sus últimos cinco enfrentamientos y que hizo por última vez Degiorgio en el recordado 12-1 de diciembre de 1983.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Pau López; Navas, Ramos, Albiol, Bernat; Fabián, Rodri, Cazorla; Oyarzabal, Morata y Olmo.

MALTA: Bonello; Z.Muscat, Agius, Caruana, Zerafa; Mbong, Vella, Grech, R.Muscat, Gambin; y Nwoko.

--ÁRBITRO: Viktor Kassai (HUN).

--ESTADIO: Ramón de Carranza.

--HORA: 20.45/La1.