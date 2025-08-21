MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Carrefour revoluciona su papel como patrocinador principal de La Vuelta y en su decimotercer año como patrocinador principal lanza el concurso Gorra Dorada con 17.000 euros en premios, presenta el espacio de análisis 'Las Claves de La Vuelta x Carrefour', liderado por Perico Delgado, nuevo Director del Equipo Carrefour en La Vuelta, y Dori Ruano, Embajadora de La Vuelta Femenina by Carrefour.es y estrena un Parque Vuelta renovado con novedosas experiencias basadas en la IA.

La compañía acompañará al pelotón del 23 de agosto al 14 de septiembre por los paisajes más espectaculares del ciclismo y entregará el icónico maillot rojo al líder de la clasificación general en cada etapa, involucrando a colaboradores y socios de El Club Carrefour. Un momento destacado será la etapa del 3 de septiembre en Bilbao, donde Elodie Perthuisot, Directora Ejecutiva de Carrefour España, entregará personalmente el maillot rojo al líder de la carrera.

A lo largo de 13 años de patrocinio, Carrefour ha creado un punto de encuentro entre clientes de El Club Carrefour, empleados y proveedores en La Vuelta, buscando conectar con el público y generar un ambiente festivo y familiar. Para reforzar esta conexión, la compañía ha diseñado acciones especiales en las que reivindica el valor del hipermercado, donde la compañía es pionera y líder con 204 establecimientos, como espacio de cercanía con el consumidor, en línea con #ElHíperEstáDeModa, su campaña viral en redes sociales.

En esta edición, Carrefour ha creado el concurso 'Gorra Dorada' con la que regalará 1.000 euros en cada una de las etapas españolas para compras en productos frescos, en línea con su compromiso de fomentar una alimentación saludable y accesible.

La compañía repartirá 100.000 gorras rojas entre el público con un código QR, que redirigirá a una landing donde los participantes podrán registrarse para optar al premio. La participación está abierta para socios de El Club Carrefour, pero cualquier persona puede unirse al momento al mayor club de fidelización de España, con más de 10 millones de socios.

Además, este año, Carrefour lanza un contenido exclusivo en formato audiovisual con el análisis de las etapas reina, bajo el título 'Las Claves de La Vuelta x Carrefour' presentado por los ex ciclistas Perico Delgado y Dori Ruano.

Perico Delgado, además, se incorpora este año como Director del Equipo Carrefour en La Vuelta, un equipo formado por clientes, empleados y proveedores que acompañará el recorrido y pondrá en valor el papel de todos ellos en esta edición. Por su parte, Dori Ruano también juega un papel relevante como embajadora de La Vuelta Femenina by Carrefour.es.

Por último, Carrefour revolucionará su tradicional Parque Vuelta en una zona con pantallas interactivas que ofrecen experiencias basadas en la inteligencia artificial y dinámicas divulgativas. La compañía ha creado varios espacios tematizados en torno a la alimentación saludable, la sostenibilidad y los productos de marca propia, dentro de su programa de acciones para comer mejor Act For Food.

Además, cada etapa contará con un proveedor local de calidad seleccionado por Carrefour, que estará presente en el parque con una selección de los productos más típicos de la región y compartirá su experiencia con los asistentes, reforzando el vínculo con los territorios, el origen local de los alimentos y la apuesta por la producción de proximidad.

Los visitantes podrán participar también en juegos como memory de productos marca Carrefour, un reto para identificar cuáles son BIO, comecocos para fomentar el consumo de productos 0% azúcares o pedalear en el "kilómetro sostenible", con bicicletas estáticas, para pedalear y acumular kilómetros a favor de la recuperación de espacios naturales con WWF y FSC.