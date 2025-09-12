Carreño abrirá con Rune el España - Dinamarca de la Copa Davis en Marbella

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño abrirá este sábado frente a Holger Rune la última eliminatoria clasificatoria para las finales de la Copa Davis, que se disputa en la localidad de Marbella (Málaga) sobre tierra batida, mientras que el segundo partido de individuales lo jugarán el número uno español, Jaume Munar, y el número dos danés, Elmer Moeller.

El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, ha dado a conocer este viernes su alineación de cara a la eliminatoria que se disputa este fin de semana ante Dinamarca. El valenciano ha elegido a Jaume Munar, número 37 del ranking ATP, como número uno, y a Pablo Carreño, número 123 del ranking ATP, como número dos. Además, la pareja de dobles estará formada, salvo cambio de última hora, por Pedro Martínez y Jaume Munar.

La eliminatoria la abrirá este sábado el partido entre el número dos español, Pablo Carreño, y el uno danés, Holger Rune (12.30 horas). Un duelo que será el quinto entre ambos, en un cara a cara que hasta ahora domina el español (3-1). Eso sí, en el último precedente la victoria fue para el danés (6-1, 6-3) en segunda ronda del Masters 1000 de Canadá 2024. En Marbella, será la primera vez que midan fuerzas en tierra batida.

Tras este duelo, el número uno español, Jaume Munar, y el dos danés, Elmer Moeller se jugarán el segundo punto de la eliminatoria. Un enfrentamiento, inédito hasta el momento, en el que el balear parte como gran favorito debido al momento de forma con el que llega. Eso sí, Moeller ha conseguido levantar dos Challenger sobre tierra batida este 2025, demostrando que se mueve bien en esta superficie.

Ya el domingo, será el turno de los dobles y los partidos individuales entre los números uno y dos de cada equipo. La pareja española formada por Pedro Martínez y Jaume Munar se medirán a August Holmgren y Johannes Ingildsen (11.30 horas) en un punto que se antoja crucial para el desenlace de la eliminatoria. Una pareja, la elegida por David Ferrer, que ya se impuso a sus rivales en el emparejamiento de primera ronda a Suiza.

Por último, si fueran necesarios, Jaume Munar se enfrentará a Holger Rune por primera vez en su carrera, y tras la finalización de este, Pablo Carreño y Elmer Moeller cerrarán la eliminatoria.

PROGRAMA ELIMINATORIA DE COPA DAVIS ESPAÑA-DINAMARCA

Sábado 13.

Pablo Carreño - Holger Rune12.30 horas.

Jaume Munar - Elmer Moellera continuación.

Domingo 14.

Martínez/Munar - Holmgren/Ingildsen 11.30 horas.

Jaume Munar - Holger Rune a continuación.

Pablo Carreño - Elmer Moeller a continuación.