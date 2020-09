Carreño: "Lo de Djokovic fue mala suerte, pero las reglas son las reglas"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño subrayó que no se percató del momento en el que Novak Djokovic lanzó la pelota que golpeó de forma involuntaria a la juez de línea durante su duelo de octavos del US Open y, aunque eximió al serbio de cualquier intencionalidad, sí recordó que "las reglas son las reglas" y que no debió ser una decisión "fácil" el descalificarle por esa acción.

"No vi el momento en el que lanzó la pelota, estaba mirando a mi entrenador y celebrando el 'break'. Cuando me di la vuelta de nuevo, la árbitro de línea estaba en el suelo. Este tipo de cosas me preocupan, así que me quedé un poco en 'shock'. Le pregunté a los colombianos que estaban en la grada si la pelota golpeó a la árbitro y me quedé en 'shock'", relató Carreño en rueda de prensa.

El asturiano recalcó que "nunca" esperaba que esto le pasase jugando contra el número uno del mundo y que por ello también fue "un momento difícil" para él. "Cuando estaban hablando en la red sólo trataba de concentrarme por si teníamos que seguir jugando. Fueron 10 ó 15 minutos, pero hacía un poco de frío y tenía que estar preparado por si acaso continuábamos. Finalmente, Novak me da la mano", explicó.

"Claro que creo que esto no fue intencionado. No creo que ninguno de nosotros, de los jugadores, haga este tipo de cosas intencionalmente, es solo el momento. Le rompí el servicio y él lanzó la pelota. Creo que fue mala suerte, ¿no?. No puede hacer esto, pero por supuesto creo que Novak nunca, nunca quiere golpear a la árbitro", advirtió Carreño.

De todos modos, el tenista español fue claro también y dijo que "las reglas son las reglas". "Este tipo de cosas nunca le gustan a uno. El árbitro y el supervisor hacen lo correcto, pero no es fácil hacerlo", admitió, remarcando que no era "la forma" en la que quería estar en los cuartos del 'grande' neoyorquino y que estaba "jugando muy bien" y "disfrutando".

Además, cree que este es "un momento difícil" para el serbio, que no quiso comparecer ante los medios. En este sentido, Carreño aclaró que tampoco era necesario que lo hiciese para hablar de la nueva asociación que ha creado. "No es el momento. Novak es un gran jugador y una gran persona", zanjó.