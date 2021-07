Carreño: "Hamburgo me ha servido mucho para tener confianza"

Archivo - Pablo Carreno of Spain in action during his match played against Guido Pella of Argentina during the Day 5 of the 2019 Davis Cup at La Caja Magica on November 22, 2019 in Madrid, Spain.

"El objetivo es sacar una medalla"

El tenista español Pablo Carreño ha asegurado que la consecución del título del torneo de Hamburgo le ha servido para coger "confianza" de cara para su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio ante el estadounidense Tennys Sandgren, y ha reconocido que el "objetivo" es conseguir "una medalla".

"No era mi idea venir a los Juegos después de jugar en tierra batida, pero era una decisión que había que tomar; había mucho tiempo entre el último partido que jugué en Wimbledon y los Juegos Olímpicos. Hamburgo me ha servido mucho para tener confianza", declaró en rueda de prensa.

Además, explicó que se ve capaz de "suplir bastante bien el hecho de cambiar de superficie", de la tierra batida alemana a la pista dura nipona. "He estado entrenando estos días y me he encontrado bien, la pista no es demasiado rápida y eso me va a venir bien. Espero estar a tope mañana. Venir de ganar un torneo siempre es algo muy positivo", apuntó.

El asturiano tampoco ocultó que "el objetivo es sacar una medalla". "En individual soy el número 6, pero el ranking es solo el ranking y hay que demostrarlo en la pista. Ojalá que en pista pueda demostrarlo", señaló. "Son mis primeros Juegos, en Río no pude estar debido al nivel del tenis español en ese momento. Es una experiencia inolvidable, voy a darlo todo por conseguir una medalla, pero también quiero disfrutar de una experiencia única como esta. Voy a dar el 100% y a intentar que los nervios no me perjudiquen", continuó.

"Será importante controlar los nervios del debut en unas Olimpiadas. Tengo que centrarme en mí, creo que tengo un ritmo de vuelo más alto que él y tengo que intentar imponer mi nivel. Tengo que hacer que el partido sea físicamente duro para él", añadió.

"CON NADAL SIEMPRE HAY MÁS OPCIONES DE MEDALLA"

Por otra parte, aunque "el calendario del tenis es muy duro", Carreño siempre tuvo claro que no quería renunciar a estar en Tokio. "No puedo decir por qué otros deportistas no están aquí, pero para mí estar en unos Juegos era un privilegio, una cita marcada desde el año pasado. Era una prioridad para mí estar en los Juegos Olímpicos", dijo, antes de hablar de la ausencia de Rafa Nadal.

"He podido disfrutar de la compañía de Rafa en Copas Davis. Que no esté Rafa es una mala noticia para España y para el tenis, pero creo que no debería influirnos. El tenis es un deporte individual y salimos a la pista solos. Con Rafa siempre hay más opciones de medalla, pero no está y hay que intentar olvidarse de ello y centrarse cada uno en sus partidos. Tenemos un gran equipo, jugadores que pueden estar arriba", subrayó.

Por último, Carreño no descartó la posibilidad de jugar también el dobles mixto. "En el dobles mixto todavía no hemos decidido nada. Hasta el martes tenemos opciones de hacer las parejas; por el bien de España, esperemos hacer la mejor pareja posible y que todos los jugadores estemos al 100% físicamente. Jugar tres competiciones a la vez es muy complicado, vamos a cómo van en 'singles' y el dobles", finalizó.